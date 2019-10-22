"В России все неоднозначно": Слепаков рассказал, почему сериал "Чернобыль" сняли на Западе

По словам продюсера, основные сериалы с исторической тематикой сейчас в основном снимают в западных странах. Слепаков считает, что в России существуют проблемы с отношением к истории страны.

"Главное пишут люди с Netflix, а не с России как с "Чернобылем" получилось. Мы не можем ни о чем в нашей истории договориться. У нас все неоднозначно.

Когда кто-то высказывает свое мнение, на него немедленно нападают, начинают его сжирать за это. У нас так принято. Поэтому о каком Чернобыле может идти речь?

Ты даже про Ивана Грозного не можешь снять. Тебе скажут: "Что ты говоришь? Нет, все было не так", - указал актер.



О проблеме свободы слова в контексте российского кинематогофа упомянули и другие гости этого выпуска "Редакции" - Константин Эрнст и Валерий Тодоровский.

Валерий Тодоровский ФОТО: скриншот с youtube.com

Эрнст отметил, что сериал про историю сестер Хачатурян он был бы готов снять, но не пустил бы его в эфир на федеральном канале.

Константин Эрнст и Алексей Пивоваров ФОТО: скриншот с youtube.com

"Мне кажется, что такой сериал надо делать очень честно, чтобы обнажить проблемы, которые были в этой семье, как типичные, которые бывают в таких семьях. Это слишком жестко для широкой аудитории.

Знаете, раньше сифилис лечили ртутью. Если не умрешь от ртути, сифилис пройдет. Вот почему я бы не поставил на Первый канал честный сериал про сестер Хачатурян. Многие умерли бы от ртути", - подчеркнул Эрнст.

В свою очередь, по словам Валерия Тодоровского, общество в России занимается эскапизмом и поэтому предпочитает смотреть лишь положительные сюжеты о своей родине.

"У нас общество вытеснения. Мы стараемся вытеснить неприятную правду о себе. Мы хотим, чтобы нас развлекали. А если нам показывают что-то неприятное и страшное, мы этого не хотим. Вообще должно быть так, чтобы нам было весело и хорошо", - указал Тодоровский.