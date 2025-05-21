На концерт Максима Галкина в Елгаве раскупили все билеты

Выступление запланировано на 10 августа в концерном зале Mītava. "До встречи в Елгаве", - подписал артист новость в сторис соцсети.

Шоумен ежегодно приезжает с выступлениями в Латвию. Ранее сообщалось, что проданы билеты на концерты 1 и 2 августа в Цесисе, а также 13 августа в Резекне. 6 августа Галкин выступит в Лиепае, 7-го в Юрмале, 9-го в Рое, а 12-го - в Даугавпилсе.



"Максим Галкин - не просто артист, он - жанр, - написано в описании к мероприятию. - Максима можно сравнить только с ним самим, потому что выступление каждого артиста уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда доносит это тонко и умело. Его шутки всегда актуальны, а общение с аудиторией напоминает задушевную беседу со старыми друзьями".

Фото: скриншот сторис Максима Галкина

Организаторы концертов отмечают, что Максим Галкин всегда знает, как найти отклик в сердцах самых разных зрителей, объединяя поколения и культуры.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева осудили российское вторжение в Украину и покинули РФ. В 2024 году они стали почетными гостями на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala