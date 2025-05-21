"Слон" в Европе. Белорусский писатель Саша Филипенко презентует новую книгу в Риге

Книгу Саша Филипенко писал 3 года - с начала войны. Что нового люди узнали о настоящей любви, жизни и себе за это время? Как мы реагируем на появление "Слонов" посреди города, которые, кажется, вот-вот уйдут - и опять все будет хорошо. Люди ждут, адаптируются и в какой-то момент перестают замечать чудовищные вещи…

Саша Филипенко зовет людей на литературные встречи послушать "Слона" в исполнении автора, обменяться мыслями о важном: взгляде на жизнь и смерть в наше время, на любовь, на миграцию, надежду, как нам удается жить, не замечая ужасного, и как вообще надо?

"Я очень горжусь тем, что мы находим способы не быть как люди, которые молчат о войне <...>, а говорить. Это очень важно сейчас, когда люди в России сидят с языками в *опе, чтобы этот текст вышел. Я не знаю, можно ли сделать более антивоенное высказывание сейчас в журнале "Знамя". Это одна из больших побед этого текста, что он сейчас звучит. Не знаем, сколько роман провисит на сайте журнала, но я благодарен каждому человеку, который на третий год войны пошёл на это и опубликовал его. И сейчас текст будет ездить по библиотекам и люди в разных городах будут его открывать", - отметил писатель.

С первых страниц может казаться, что это весёлое поверхностное чтение, и собственно, в этом и была художественная задача. Но постепенно автор раскачивает нас на эмоциональных качелях, так что некоторых читателей тошнит. Свобода слова, интеллектуальная игра.

Роман нанизан на кроссворд, слова которого - ключи текста. Беларусская и русскоязычная версии имеют отличия.

Выступления пройдут с 18 по 28 мая в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Рижская презентация книги Саши Филипенко "Слон" состоится 23 мая в 18:30 в книжном магазине Vilki books (Antonijas iela 14). Билеты на сайте ticketbest.eu.