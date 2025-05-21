Видео Хаматова о премьере и жизни в Риге: "Забываешь, на каком языке работаешь"

"Когда ты занимаешься творчеством, ты забываешь где и в какой стране, на каком языке работаешь", - сказала живущая в Латвии с весны 2022 года популярная актриса Чулпан Хаматова в интервью YouTube-каналу "Георгий За Кадром".
Интервью YouTube-каналу "Георгий За Кадром" Чулпан Хаматова дает уже второй раз, сейчас это случилось спустя 4,5 года. За это время для актрисы многое изменилось.
"Изменилось главное понятие, что взрослые люди - идиоты. Нет такого понятия, что взрослый, опытный человек может принять мудрое решение. Большое разочарование в мире взрослых людей", - призналась Чулпан, добавив, что теперь не знает, как ей разговаривать со своими детьми.
Она отметила, что ей надо было начинать все с нуля:
"Приходишь в театр, а тебя там никто не знает. Ну, может, какое-то поколение более взрослое понимает, что ты была актрисой в России и достаточно много работала. А молодежь вообще не понимает, кто и что ты, а если это приглашенные режиссеры из других стран, которые приехали в Латвию, - я сейчас в Латвии живу, - они ничего не знают про тебя".
"С одной стороны, это тяжело, потому что больше времени уходит, чтобы доказать, что ты прав и у тебя есть опыт, ты знаешь, что говоришь. С другой стороны - в этом есть юность, новая ступень.
Актриса объяснила, что сейчас ей приходится вновь доказывать свою профпригодность. Чувства возмущения у нее нет: "Я всегда знала, что это профессия, в которой надо доказывать. Когда ты становишься звездой, то в какой-то степени отпускаешь эти вожжи, расслабляешься, и это неправильно. В принципе, здесь с каждым спектаклем, с каждым фильмом надо доказывать".
О своей жизни и работе в Латвии Хаматова говорит:
"Я последние полтора месяца выпускала премьеру в Риге, в театре "Дайлес". По книжке Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов". И поймала себя на мысли, что когда ты занимаешься творчеством, то ты забываешь где, в какой стране, на каком языке ты работаешь. Ты просто в какой-то привычной системе координат, где есть жизнь какая-то, есть счастье, чудо".
"Если говорить про Латвию, в которой я сейчас живу, понятно, что их личная травма, связанная с национальной идентичностью и языком, была и есть очень глубока, но это рана, которую никто не лечит. Ее никто не лечит, а лечат таким примитивным отказом от русского языка как средства коммуникации.
Мне очень горько, что русский язык отдан стране зла", - с тоской произносит актриса рассуждая о том, что никто не стал бороться за то, чтобы русский язык не был языком агрессора.
"В мире всегда побеждают примитивные, элементарные, популистские решения. Что хорошо зайдет с картошкой фри, то и хорошо продается. Русский язык вместо кетчупа пошел туда", - подчеркивает она.
Тем не менее о своем переезде Чулпан не жалеет:
"Мой путь начался три года назад, это доказательство того, что при полном ощущении конца жизни и понимании, что тебе нечем прокормить семью, вдруг оказывается, что рядом есть люди и друзья, никто тебе не позволит умереть с голоду. Так же, как и ты потом, в свою очередь, более-менее встав на ноги, начинаешь заботиться о других. В общем, как-то так это работает. Пока это есть, это поразительно".
Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой
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