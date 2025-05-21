Видео Хаматова о премьере и жизни в Риге: "Забываешь, на каком языке работаешь"

Актриса объяснила, что сейчас ей приходится вновь доказывать свою профпригодность. Чувства возмущения у нее нет: "Я всегда знала, что это профессия, в которой надо доказывать. Когда ты становишься звездой, то в какой-то степени отпускаешь эти вожжи, расслабляешься, и это неправильно. В принципе, здесь с каждым спектаклем, с каждым фильмом надо доказывать".

О своей жизни и работе в Латвии Хаматова говорит:

"Я последние полтора месяца выпускала премьеру в Риге, в театре "Дайлес". По книжке Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов". И поймала себя на мысли, что когда ты занимаешься творчеством, то ты забываешь где, в какой стране, на каком языке ты работаешь. Ты просто в какой-то привычной системе координат, где есть жизнь какая-то, есть счастье, чудо".

"Если говорить про Латвию, в которой я сейчас живу, понятно, что их личная травма, связанная с национальной идентичностью и языком, была и есть очень глубока, но это рана, которую никто не лечит. Ее никто не лечит, а лечат таким примитивным отказом от русского языка как средства коммуникации.

Мне очень горько, что русский язык отдан стране зла", - с тоской произносит актриса рассуждая о том, что никто не стал бороться за то, чтобы русский язык не был языком агрессора.

"В мире всегда побеждают примитивные, элементарные, популистские решения. Что хорошо зайдет с картошкой фри, то и хорошо продается. Русский язык вместо кетчупа пошел туда", - подчеркивает она.

Тем не менее о своем переезде Чулпан не жалеет:

"Мой путь начался три года назад, это доказательство того, что при полном ощущении конца жизни и понимании, что тебе нечем прокормить семью, вдруг оказывается, что рядом есть люди и друзья, никто тебе не позволит умереть с голоду. Так же, как и ты потом, в свою очередь, более-менее встав на ноги, начинаешь заботиться о других. В общем, как-то так это работает. Пока это есть, это поразительно".

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой