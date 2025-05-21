Завещание великого литовца: в Риге покажут последний спектакль Римаса Туминаса

"Сирано" - так называется комедия, которую знаменитый режиссер выпустил в декабре 2023 года, за три месяца до своего безвременного ухода. Театр "Гешер" сыграет этот спектакль в Латвии единственный раз. Другой возможности прикоснуться к творчеству выдающегося мастера у нашей публики уже не будет.
Эдмон Ростан назвал свою пьесу "Сирано де Бержерак" героической комедией. Она была в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.
Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц – до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной.
Бравые марши, воспевающие подвиги на полях сражений, он тоже убрал. И хотя от войны никуда не деться ни в пьесе, ни в жизни (Туминас вернулся в Тель-Авив 6 октября, за день до атаки ХАМАС, и отказался покинуть страну, несмотря на уговоры близких и коллег), не острая шпага Сирано занимает режиссера, а острый ум, не отчаянная храбрость, а подлинный талант. Талант писать стихи, талант любить до гроба и жертвовать ради любви собственным счастьем.
Вот они, герои любовного треугольника: поэт, дуэлянт и бретер Сирано, убежденный в собственном уродстве. Прекрасная Роксана, кузина, с детства владеющая его сердцем и не подозревающая об этом. Кристиан, которого бог наградил красотой, добротой и смелостью – но и этого мало, чтобы покорить Роксану. Только Сирано знает, как создать для Роксаны идеального возлюбленного. Он пишет от лица Кристиана такие любовные письма, что даже Роксана не в силах устоять. И хранит тайну долгие годы…
"Живите, радуйтесь! Дарите нам мечты; спасайте нас от злобы; сверкайте ярче звезд ночных, цветите ярче роз душистых, будите вдохновение в артистах, внушайте нам стихи, - но не судите их!", - эти слова Сирано произносит в конце пьесы. Для меня это не просто прекрасная, классическая пьеса. Это спектакль театра о Театре, дань Поэту, Художнику, Артисту. И это послание Ростана мне очень созвучно. Особенно сейчас", - говорил о своем спектакле Туминас.
Главные роли в "Сирано" исполнили звезды израильской сцены и экрана -- Шломи Бертонов, актриса и модель Юваль Шарф, Ави Азулай и Исраэль (Саша) Демидов.
Спектакль "Сирано" будет сыгран 1 июня на сцене театра "Дайлес" на иврите с титрами на латышском и русском языках.
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