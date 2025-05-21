Завещание великого литовца: в Риге покажут последний спектакль Римаса Туминаса

Эдмон Ростан назвал свою пьесу "Сирано де Бержерак" героической комедией. Она была в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.

Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц – до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной.

Бравые марши, воспевающие подвиги на полях сражений, он тоже убрал. И хотя от войны никуда не деться ни в пьесе, ни в жизни (Туминас вернулся в Тель-Авив 6 октября, за день до атаки ХАМАС, и отказался покинуть страну, несмотря на уговоры близких и коллег), не острая шпага Сирано занимает режиссера, а острый ум, не отчаянная храбрость, а подлинный талант. Талант писать стихи, талант любить до гроба и жертвовать ради любви собственным счастьем.

Фото: Пресс-фото