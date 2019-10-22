За сдачу экзамена инспектору CSDD была предложена взятка в размере 200 евро

KNAB отмечает, что это только один из случаев, когда учреждение по получении информации о возможном подкупе делает все необходимое, в том числе незамедлительно сообщает в KNAB, чтобы раскрыть взяточничество, а также, чтобы виновные были привлечены к ответственности за совершение преступления