Вт, 22.10.2019
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За сдачу экзамена инспектору CSDD была предложена взятка в размере 200 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник, 22 октября, провело процессуальные действия в рамках дела о лице, предложившем экзаменатору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) взятку размером 200 евро.

Как сообщил KNAB, в деле к одному лицу за взяточничество был применен статус подозреваемого.

Материалы дела содержат сообщения о том, что физическое лицо за положительный результат проверки предлагало экзаменатору взятку - конверт с 200 евро.

KNAB отмечает, что это только один из случаев, когда учреждение по получении информации о возможном подкупе делает все необходимое, в том числе незамедлительно сообщает в KNAB, чтобы раскрыть взяточничество, а также, чтобы виновные были привлечены к ответственности за совершение преступления

В интересах следствия KNAB и CSDD не могут предоставить дополнительную информацию об инциденте.

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