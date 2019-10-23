Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ожидает удача в ноябре 2019 года

Овен

У Овнов, как уверяет Тамара Глоба в ноябре этого года наступит благоприятный период для карьеры - любое совершенствование навыков и повышение квалификации будет давать результаты в плане финансового роста. Кроме того,

благосклонность начальства позволит представителям этого знака Зодиака взлететь по карьерной лестнице, получить новую должность.

Овны, которые ищут работу, найдут то, что больше всего им подходит, и не только по зарплате, но и по графику, и по приближенности к дому, обещает астролог.

Лев

Львам, по прогнозу Тамары Глобы, в ноябре 2019 года будет сопутствовать удача в любви.Одинокие представители данного знака Зодиака получат прекрасный шанс встретить вторую половинку, а те, кто давно состоит в отношениях, но не решается их оформить, наконец-то сыграют свадьбу. В семье Львов ждут взаимопонимание и гармония.

Дева

Удачный период для любви ожидается у Дев.

Представители этого знака Зодиака смогут поправить достаток своей семьи, что тоже прекрасно повлияет на отношения.

В это время астролог советует Девам уделять больше времени и внимания своей половинке и детям, благодаря чему они получат их поддержку в будущем.

Водолей

У Водолеев ожидается финансовый успех в ноябре 2019 года. Последний месяц осени обещает им рост доходов, причем в этой ситуации свою роль сыграет случай.