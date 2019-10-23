Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ожидает удача в ноябре 2019 года
Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на ноябрь 2019 года и рассказала, кому из представителей зодиакального круга в последний осенний месяц повезет больше других. Этих людей, по словам эксперта, ждет невероятная удача.
Овен
У Овнов, как уверяет Тамара Глоба в ноябре этого года наступит благоприятный период для карьеры - любое совершенствование навыков и повышение квалификации будет давать результаты в плане финансового роста. Кроме того,
благосклонность начальства позволит представителям этого знака Зодиака взлететь по карьерной лестнице, получить новую должность.
Овны, которые ищут работу, найдут то, что больше всего им подходит, и не только по зарплате, но и по графику, и по приближенности к дому, обещает астролог.
Лев
Львам, по прогнозу Тамары Глобы, в ноябре 2019 года будет сопутствовать удача в любви.Одинокие представители данного знака Зодиака получат прекрасный шанс встретить вторую половинку, а те, кто давно состоит в отношениях, но не решается их оформить, наконец-то сыграют свадьбу. В семье Львов ждут взаимопонимание и гармония.
Дева
Удачный период для любви ожидается у Дев.
Представители этого знака Зодиака смогут поправить достаток своей семьи, что тоже прекрасно повлияет на отношения.
В это время астролог советует Девам уделять больше времени и внимания своей половинке и детям, благодаря чему они получат их поддержку в будущем.
Водолей
У Водолеев ожидается финансовый успех в ноябре 2019 года. Последний месяц осени обещает им рост доходов, причем в этой ситуации свою роль сыграет случай.
Тамара Глоба советует Водолеям ни с кем не ссориться, быть внимательными к мелочам и предельно вежливыми и дружелюбными - тогда они почувствуют на себе все гармоничное влияние наступающего периода.