1000 фотографий и прожекторы в соседский двор: мужчину наказали за преследование соседей

Он сделал более 1000 фотографий со вспышкой, а также светил лазером в несовершеннолетних детей соседей. Кроме того, он направил в соседский двор видеокамеру и прожекторы, сообщив, что видит все происходящее, несмотря на то, что на окна наклеена зеркальная пленка.