1000 фотографий и прожекторы в соседский двор: мужчину наказали за преследование соседей

Суд Видземского предместья Риги приговорил мужчину к принудительным работам "за систематическое преследование своих соседей", сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, в период с января по сентябрь 2018 года в округе Трисциемса в Риге мужчина из-за ненависти и с целью навести страх на своих соседей демонстративно следил за их собственностью.
Он сделал более 1000 фотографий со вспышкой, а также светил лазером в несовершеннолетних детей соседей. Кроме того, он направил в соседский двор видеокамеру и прожекторы, сообщив, что видит все происходящее, несмотря на то, что на окна наклеена зеркальная пленка.
Лицо приговорено к 120 часам принудительных работ и 1000 евро компенсации каждому пострадавшему.
Решение еще можно оспорить в Рижском окружном суде.