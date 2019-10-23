Ср, 23.10.2019
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1000 фотографий и прожекторы в соседский двор: мужчину наказали за преследование соседей

ФОТО: Unsplash

Суд Видземского предместья Риги приговорил мужчину к принудительным работам "за систематическое преследование своих соседей", сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, в период с января по сентябрь 2018 года в округе Трисциемса в Риге мужчина из-за ненависти и с целью навести страх на своих соседей демонстративно следил за их собственностью.

Он сделал более 1000 фотографий со вспышкой, а также светил лазером в несовершеннолетних детей соседей. Кроме того, он направил в соседский двор видеокамеру и прожекторы, сообщив, что видит все происходящее, несмотря на то, что на окна наклеена зеркальная пленка.

Лицо приговорено к 120 часам принудительных работ и 1000 евро компенсации каждому пострадавшему.

Решение еще можно оспорить в Рижском окружном суде.

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