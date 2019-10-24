ЧП с соляной кислотой на Югле: известны новые детали о погибшем

От тихого и спокойного соседа, который только недавно перебрался в столицу, чтобы заняться карьерой и личной жизнью, такого не ожидал никто. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Парень - худой, высокий, волосатый, вечно со скейтбордом под подмышкой. Не пил, друзья не приходили, очень тихий", - так описывает 30-летнего мужчину жительница дома Ника.

Согласно словам женщины, парень сменил ключ от квартиры. Чтобы туда попасть спасателям пришлось выламывать дверь. Когда это было сделано, перед мужчинами развернулась неожиданная картина: комнаты были заставлены бутылками и банками, в которых находилось неизвестное вещество. В свою очередь в одной из комнат находился мужчина без признаков жизни.

Едкий и неприятный запах Ника и другие соседи почувствовали ещё до этого страшного события. Женщина говорит, что специфический аромат в коридоре стоял ещё с начала недели, но люди приписали это к ремонтным работам.

"Четверо суток был это запах... Сколько мне сказали хозяева, он заклеил газетами вентиляцию. На кухне была какая-то записка написанная на латышском, её забрала полиция", - добавила Ника. В понедельник от едкого запаха стало плохо её мужу, но после происшествия во вторник медицинская помощь была необходима домашним любимцам - котам.