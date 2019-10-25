Носики-курносики: смотрите, как похожи сын и дочь Сергея Лазарева
Не так давно популярный российский певец Сергей Лазарев в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" открыл свою главную тайну. Оказывается, год назад он стал папой во второй раз - суррогатная мать родила ему дочь Анну. Теперь артисту ничто не мешает делиться с подписчиками фотографиями обоих своих деток.
Так, на днях Сергей поделился с поклонниками трогательной фотографией, на которой он запечатлен с улыбающимися друг другу Никитой и Аней на руках.
"Папа приехал", - лаконично подписал семейный снимок артист.
Многие комментаторы отметили, что брат с сестрой невероятно похожи, особенно своими милыми курносыми носиками.
Напомним, по словам Лазарева, его 5-летний сын Никита и малышка Аня - "полноценные брат и сестра", поскольку донором яйцеклетки в обоих случаях стала одна и та же женщина."У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик", - признался в эфире артист и добавил:
"Раньше у меня было одно солнце, а теперь - два. Сейчас я еще быстрее бегу домой и еще больше воодушевлен и окрылен".
Понятно, что поклонники принялись гадать, кто же эта женщина, которая стала донором биоматериала для детей Сергея. В российских СМИ появились предположения, что ею может быть давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова, на которую, по мнению большинства, очень похож Никита.