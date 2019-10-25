Носики-курносики: смотрите, как похожи сын и дочь Сергея Лазарева

Не так давно популярный российский певец Сергей Лазарев в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" открыл свою главную тайну. Оказывается, год назад он стал папой во второй раз - суррогатная мать родила ему дочь Анну. Теперь артисту ничто не мешает делиться с подписчиками фотографиями обоих своих деток.