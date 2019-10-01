Всем интересно! Предполагаемая мама детей Сергея Лазарева - кто она?

По словам Сергея, его 5-летний сын Никита и малышка Аня - "полноценные брат и сестра", поскольку донором яйцеклетки в обоих случаях стала одна и та же женщина."У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик", - признался в эфире артист и добавил:

"Раньше у меня было одно солнце, а теперь - два. Сейчас я еще быстрее бегу домой и еще больше воодушевлен и окрылен".

Понятно, что поклонники Лазарева теперь гадают, кто же эта женщина, которая стала донором биоматериала для его детей. В российских СМИ появились предположения, что ею может быть давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова, на которую, по мнению большинства, очень похож Никита.

По одним данным, Анна - певица, по другим - преуспевающая бизнесвумен и владелица бутика модной одежды.

Поговаривают, что Сергей и Анна вот уже более пяти лет состоят в серьезных отношениях, которые, правда, пока не оформили официально,

чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, пишет Starhit.ru.

Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что минувшим летом пара покупала дом. Сергей тогда якобы

пришел в агентство с Анной, которую представил как свою супругу, а в разговоре с сотрудниками фирмы отметил, что пришла пора расширяться, так как семья выросла.

Говорят также, что фото Белодедовой с Никитой многие видели в качестве заставки на телефоне артиста. Вдобавок к этому Сергей активно ставит лайки под публикациями Ани в Instagram.

К слову, в Instagram-аккаунте Белодедовой можно найти несколько совместных фото с певцом. Как-то она поздравляла его с днем рождения.

"Праздник мой! С днем рождения тебя! Ты безумно талантливый человек и замечательный друг. Все остальное скажу тебе попозже",

- написала Анна.