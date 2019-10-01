Всем интересно! Предполагаемая мама детей Сергея Лазарева - кто она?
Как известно, на днях популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал героем программы "Секрет на миллион", где решил открыть свою главную тайну. Оказывается, год назад он стал папой во второй раз - суррогатная мать родила ему дочь Анну.
По словам Сергея, его 5-летний сын Никита и малышка Аня - "полноценные брат и сестра", поскольку донором яйцеклетки в обоих случаях стала одна и та же женщина."У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик", - признался в эфире артист и добавил:
"Раньше у меня было одно солнце, а теперь - два. Сейчас я еще быстрее бегу домой и еще больше воодушевлен и окрылен".
Понятно, что поклонники Лазарева теперь гадают, кто же эта женщина, которая стала донором биоматериала для его детей. В российских СМИ появились предположения, что ею может быть давняя подруга артиста, 32-летняя Анна Белодедова, на которую, по мнению большинства, очень похож Никита.
По одним данным, Анна - певица, по другим - преуспевающая бизнесвумен и владелица бутика модной одежды.
Поговаривают, что Сергей и Анна вот уже более пяти лет состоят в серьезных отношениях, которые, правда, пока не оформили официально,
чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, пишет Starhit.ru.
Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что минувшим летом пара покупала дом. Сергей тогда якобы
пришел в агентство с Анной, которую представил как свою супругу, а в разговоре с сотрудниками фирмы отметил, что пришла пора расширяться, так как семья выросла.
Говорят также, что фото Белодедовой с Никитой многие видели в качестве заставки на телефоне артиста. Вдобавок к этому Сергей активно ставит лайки под публикациями Ани в Instagram.
К слову, в Instagram-аккаунте Белодедовой можно найти несколько совместных фото с певцом. Как-то она поздравляла его с днем рождения.
"Праздник мой! С днем рождения тебя! Ты безумно талантливый человек и замечательный друг. Все остальное скажу тебе попозже",
- написала Анна.
Сам Сергей, который, как известно, тщательно скрывает от общественности подробности своей личной жизни, продолжает хранить молчание относительно того, кто является матерью его детей. Так что, пока журналисты предполагают, нам остается только ждать, когда он сам представит ее поклонникам.