Вниманию водителей: на выходных ожидается сильный и порывистый ветер

LVC напоминает, что продолжается постепенное переключение сообщения на обе проезжие части на промежутке Видземского шоссе от Гаркалне до узла Сените. На промежутке от Вангажи до Риги для движения по-прежнему открыта только одна проезжая часть с двумя полосами - каждая в своем направлении.

На Юрмальском шоссе также продолжаются строительные работы. Для движения открыт съезд в направлении от Бабите на Юрмальское шоссе. LVC призывает водителей в зонах ремонтных работ не превышать разрешенную скорость движения и уделять внимание дорожным знакам.

В Видземе ремонтные работы продолжаются на автодороге Рига-Эргли, где перед Эргли есть три промежутка со светофорами. На промежутке автодороги Ропажи-Икшкиле от Икшкиле до Тинужи есть два промежутка со светофорами и в дороге придется провести 20 минут.

В свою очередь на промежутке автодороги Гулбене-Балви от Гулбене до Казупе есть три временных светофора, а также действуют ограничения скорости и ширины, в дороге также нужно провести 20 минут.

В Латгале на промежутке Даугавпилсскойокружной дороги от Калкуни до Свенте действуют ограничения скорости а также есть один промежуток со светофором, в дороге нужно будет провести полчаса.

На автодороге Гулбене-Балви в направлении Литене есть лишь один промежуток со светофором и в дороге также нужно будет провести до 30 минут.

В Земгале от Тервете до литовской границы движение регулируется светофорами на дщвух промежутках, действуют ограничения скорости и габаритов и, чтобы проехать ремонтируемый участок потребуется полчаса.

В свою очередь в Курземе на автодороге Вентспилс-Кулдига на промежутке от Вентспилса до поворота на Зирас есть восемь промежутков со светофорами, действуют ограничения скорости и габаритов. На этот промежуток дороги также потребуется полчаса.