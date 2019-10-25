Полмиллиона или тюремный срок. Рижанин судится с казино за выигрыш

Даже сейчас, после 2-х лет борьбы и судебных разбирательств, мужчина не уверен, что суд вынесет решение в его пользу.

"В нынешней ситуации Андрей выиграл или полмиллиона, или тюремный срок", - прокомментировал инцидент адвокат мужчины Марек Халтуринс.

Так же как и его клиент, Халтуринс не понимает, почему, несмотря на то, что ни Инспекция по надзору за розыгрышами и азартными играми, ни само казино в ходе проверок не выявили, что, чтобы выиграть были проделаны какие-либо незаконные манипуляции с автоматом, казино все равно не желает выплачивать выигрыш и обратилось в суд.

Как отмечает газета Diena, интересно то, что в правилах Olympic Voodoo Casino максимальный выигрыш составляет 320 000 евро, однако производитель этого аппарата указал, что в зависимости от ставки есть возможность выиграть до 3,2 млн евро.