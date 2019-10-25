Пт, 25.10.2019
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Видео: Солдат НВС помог поймать пьяного водителя, который чуть не вызвал аварию

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Некий военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) помог задержать пьяного водителя в Болдерае. Об этом 24 октября сообщила программа Degpunktā.

Бывший сотрудник Рижской муниципальной полиции, который сейчас служит в НВС, заметил на дороге подозрительное транспортное средство, которое угрожало безопасности участников дорожного движения. О случившемся мужчина сразу сообщил полиции. 

Пока сотрудники полиции были в пути, мужчина не сводил глаз с машины. Ему также удалось снять видео, где видно, что подозрительное авто чуть вы спровоцировало ДТП. 

Спустя некоторое время подозрительное авто остановилось. По прибытию полицейские констатировали, что транспортное средство стоит на месте, а военнослужащий не даёт выйти водителю. 

После переговоров с водителем, выяснилось, что тот употребил алкоголь. На место происшествия была вызвана Госполиция. 

Вчера, 24 октября, в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей, за превышение скорости оформлено 198 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 674 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

Видео: Сюжет Degpunktā

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