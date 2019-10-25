В Японии с выставки украли бриллиант стоимостью 1,8 млн долларов

Один из работников компании, который выставил драгоценный камень в центре Pacifico Yokohama, 24 октября около 18 часов по местному времени обратил внимание на то, что бриллианта нет на месте. Как выяснилось, стеклянная витрина не была заперта.

Как сообщается, последний раз камень видели примерно за час до того, как была обнаружена его пропажа. В полиции полагают, что похитители действовали очень быстро.