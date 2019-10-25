В Японии с выставки украли бриллиант стоимостью 1,8 млн долларов

Неизвестные похитили бриллиант весом 50 карат, который стоит 200 миллионов иен (или 1,8 миллиона долларов). Бриллиант был украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японской Йокогаме. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Один из работников компании, который выставил драгоценный камень в центре Pacifico Yokohama, 24 октября около 18 часов по местному времени обратил внимание на то, что бриллианта нет на месте. Как выяснилось, стеклянная витрина не была заперта.
Как сообщается, последний раз камень видели примерно за час до того, как была обнаружена его пропажа. В полиции полагают, что похитители действовали очень быстро.
Ничего другого с выставки не было украдено. Несмотря на кражу, выставка продолжает свою работу.