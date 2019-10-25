Рига: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на ул. Негю, 5, где в здании возникло задымление.

Представитель Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что, по словам менеджера расположенного в здании кафе, по неизвестным причинам загорелась котельная.

ФОТО: TVNET

Все находящиеся в здании люди эвакуированы. В настоящее время пожарные продолжают работу на месте происшествия. В 12.50 пожар удалось локализовать.

Галерея: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание

ГПСС сообщает, что пожар тушат более 50 пожарных и 12 пожарных машин.

В окрестностях Центрального рынка возникло сильное задымление. Доступ на территорию рынка, где торгуют цветами, закрыт.