Рига: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание
На территории Центрального рынка Риги возник пожар в трехэтажном здании, где расположены кафе и служебная гостиница.
Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на ул. Негю, 5, где в здании возникло задымление.
Представитель Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что, по словам менеджера расположенного в здании кафе, по неизвестным причинам загорелась котельная.
Все находящиеся в здании люди эвакуированы. В настоящее время пожарные продолжают работу на месте происшествия. В 12.50 пожар удалось локализовать.
Галерея: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание
ГПСС сообщает, что пожар тушат более 50 пожарных и 12 пожарных машин.
В окрестностях Центрального рынка возникло сильное задымление. Доступ на территорию рынка, где торгуют цветами, закрыт.
Видео: На территории Центрального рынка горит трехэтажное здание