Пт, 25.10.2019
Идеальная тюрьма - далеко не золотая клетка. В первую очередь, это инфраструктура, способная поддерживать достоинство человека, а не унижать его. Илона Спуре, генерал

Рига: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание
Дополнено

ФОТО: TVNET

На территории Центрального рынка Риги возник пожар в трехэтажном здании, где расположены кафе и служебная гостиница.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на ул. Негю, 5, где в здании возникло задымление.

Представитель Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что, по словам менеджера расположенного в здании кафе, по неизвестным причинам загорелась котельная.

ФОТО: TVNET

Все находящиеся в здании люди эвакуированы. В настоящее время пожарные продолжают работу на месте происшествия. В 12.50 пожар удалось локализовать.

Галерея: На территории Центрального рынка загорелось трехэтажное здание 

ГПСС сообщает, что пожар тушат более 50 пожарных и 12 пожарных машин.

В окрестностях Центрального рынка возникло сильное задымление. Доступ на территорию рынка, где торгуют цветами, закрыт.

Видео: На территории Центрального рынка горит трехэтажное здание

Читать также

Актуально

НАВЕРХ