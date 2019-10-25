Хотел как лучше: в Эстонии мужчина с 99 детонаторами пошел через весь город в полицию

Эстонские полицейские рассказали на своей странице в Facebook о случившемся чрезвычайно опасном инциденте: один мужчина пошел в отделение полиции через весь город вместе с 99 капсульными детонаторами. Он не знал, что это очень опасные устройства, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.