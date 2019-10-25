Хотел как лучше: в Эстонии мужчина с 99 детонаторами пошел через весь город в полицию

Эстонские полицейские рассказали на своей странице в Facebook о случившемся чрезвычайно опасном инциденте: один мужчина пошел в отделение полиции через весь город вместе с 99 капсульными детонаторами. Он не знал, что это очень опасные устройства, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.
Житель Вильянди решил воспользоваться проводимой в октябре акцией, в рамках которой можно передать полиции найденное, старое и непригодное или же незарегистрированное незаконное оружие, не опасаясь наказания.
Не зная, о чем именно идет речь, он взял в охапку капсульные детонаторы и вместе с ними через весь город направился в отделение полиции. "Его прогулка могла закончиться очень печально", - отмечают полицейские.
В отделение полиции вызвали саперов, которые безопасно транспортировали груз. Саперы также отметили, что детонатор может оставить человека без руки.
Поэтому как полицейские, так и саперы советуют людям, если они найдут что-то, что может взорваться, стоит сразу вызывать на место саперов.