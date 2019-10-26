Встречайте! Милейшая выставка осени - ZooExpo 2019
В эти выходные, 26–27 октября, на Кипсале проходит милейшая выставка осени ZooExpo 2019, ежегодно радующая любителей животных и семьи с детьми. Представляем фоторепортаж TVNET c места событий!
В программе - международные профессиональные выставки собак и кошек, обширная экспозиция разнообразнейших домашних и экзотических животных, увлекательная программа развлекательных мероприятий, а также обширная экспозиция товаров и услуг зооиндустрии для домашних животных.
Галерея: ZooExpo 2019 на Кипсале