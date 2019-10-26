Сб, 26.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Встречайте! Милейшая выставка осени - ZooExpo 2019
Фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В эти выходные, 26–27 октября, на Кипсале проходит милейшая выставка осени ZooExpo 2019, ежегодно радующая любителей животных и семьи с детьми. Представляем фоторепортаж TVNET c места событий!

В программе - международные профессиональные выставки собак и кошек, обширная экспозиция разнообразнейших домашних и экзотических животных, увлекательная программа развлекательных мероприятий, а также обширная экспозиция товаров и услуг зооиндустрии для домашних животных.

Галерея:  ZooExpo 2019 на Кипсале

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