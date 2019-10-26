Сб, 26.10.2019
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Умер командующий Воздушными силами, полковник Айвар Межорс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 25 октября, скончался командующий Воздушными силами Национальных вооруженных сил Латвии, полковник Айвар Межорс, сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны Артис Пабрикс выразил соболезнования семье погибшего и товарищам по службе, подчеркнув, что "очень жаль терять настолько знающего, ответственного, профессионального и полного оптимизма полковника". 

Главнокомандующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш также отметил, что это очень грустная весть для всех служащий в НВС - солдат и земессрагов.

"Не можем принять эту утрату. Полковник Межорс навсегда останется в памяти как энергичный, целенаправленный и жизнерадостный человек", - отметил он. 

Полковник Мажорс начал службу в НВС в 1992 году в аэроклубе в Резекне. Он занимал различные должности в подразделениях Воздушных сил, в Министерстве обороны и в Объединенном штабе НВС. С 2010 по 2015 год занимал должность командующего Воздушными силами, а с 2015 по 2018 год был военным представителем Латвии в Командовании НАТО по трансформации в Норфолке, США. Повторно на должность командующего Воздушными силами Мажорс был утвержден 17 декабря 2018 года. 

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