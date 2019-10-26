Умер командующий Воздушными силами, полковник Айвар Межорс

В пятницу, 25 октября, скончался командующий Воздушными силами Национальных вооруженных сил Латвии, полковник Айвар Межорс, сообщили в Министерстве обороны.
Министр обороны Артис Пабрикс выразил соболезнования семье погибшего и товарищам по службе, подчеркнув, что "очень жаль терять настолько знающего, ответственного, профессионального и полного оптимизма полковника".
Главнокомандующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш также отметил, что это очень грустная весть для всех служащий в НВС - солдат и земессрагов.
"Не можем принять эту утрату. Полковник Межорс навсегда останется в памяти как энергичный, целенаправленный и жизнерадостный человек", - отметил он.
Полковник Мажорс начал службу в НВС в 1992 году в аэроклубе в Резекне. Он занимал различные должности в подразделениях Воздушных сил, в Министерстве обороны и в Объединенном штабе НВС. С 2010 по 2015 год занимал должность командующего Воздушными силами, а с 2015 по 2018 год был военным представителем Латвии в Командовании НАТО по трансформации в Норфолке, США. Повторно на должность командующего Воздушными силами Мажорс был утвержден 17 декабря 2018 года.