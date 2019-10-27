Вс, 27.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Расследуя коррупцию в госучреждениях, KNAB начал в этом году 36 уголовных процессов

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Расследуя коррупцию в работе государственных учреждений, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году до 1 сентября начало 36 уголовных процессов, говорится в докладе Сейму о работе правительства.

10 процессов переданы прокуратуре для начала уголовного преследования. 

Усиленное внимание уделяется публичным закупкам, в том числе в сфере строительства, которые расследуются в рамках нескольких уголовных процессов - о взяточничестве, мошенничестве, присвоении, разбазаривании средств и подделке документов. 

Также в качестве одной из приоритетных задач KNAB выдвигает финансовые расследования. 

С ростом доверия общество предоставляет значительно больший объем информации о возможных преступных деяниях, поэтому KNAB сталкивается с нехваткой работников и финансовых средств в борьбе с преступлениями.  

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