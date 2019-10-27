Расследуя коррупцию в госучреждениях, KNAB начал в этом году 36 уголовных процессов

Расследуя коррупцию в работе государственных учреждений, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году до 1 сентября начало 36 уголовных процессов, говорится в докладе Сейму о работе правительства.
10 процессов переданы прокуратуре для начала уголовного преследования.
Усиленное внимание уделяется публичным закупкам, в том числе в сфере строительства, которые расследуются в рамках нескольких уголовных процессов - о взяточничестве, мошенничестве, присвоении, разбазаривании средств и подделке документов.
Также в качестве одной из приоритетных задач KNAB выдвигает финансовые расследования.
С ростом доверия общество предоставляет значительно больший объем информации о возможных преступных деяниях, поэтому KNAB сталкивается с нехваткой работников и финансовых средств в борьбе с преступлениями.