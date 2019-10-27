Пн, 28.10.2019
В латышской среде у школьников популярно слово stroika. Они даже залезают в какое-нибудь историческое индустриальное здание, наследие Латвии, постройка 19-го века, и говорят "oj, kada stroika". Столичные сталкеры из организации Pamestā Latvija

Стройная, стильная и еще моложе! Пугачеву с новой прической вообще не узнать
Браво, Алла!

ФОТО: скриншот instagram.com/alla_pugacheva_forum

70-летняя Примадонна российской эстрады поразила поклонников очередным эффектным модным образом, представ в красном укороченном осеннем пальто и с новой прической. Многие признали, что Аллу Борисовну просто не отличить от ее старшей дочери - 48-летней Кристины Орбакайте.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин регулярно делится с подписчиками в соцсетях семейными фото и видео, на которых чаще всего запечатлены его дети - Гарри и Лиза. Супруга артиста - звезда эстрады Алла Пугачева - не очень любит сниматься на камеру, а потому свежий кадр, который Максим разместил в своем Instagram-аккаунтене, произвел насоящий фурор.

На фото Примадонна запечатлена с сыном Гарри в невероятно эффектном наряде - ярко-красном пальто смелой длины, позволяющем полюбоваться ее стройными ножками.

Стильный осенний образ звезды дополнила непривычная для нее прическа - высокий хвост набок из длинныз завитых локонов со слегка скошенной челкой. "Аллочка с Гарюшей", - кратко подписал этот снимок Максим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники поспешили отметить, что Алле Борисовне очень к лицу новый стиль, который делает ее еще моложе. А некоторые фолловеры и вовсе решили, что на снимке не Пугачева, а ее дочь - Кристина Орбакайте.

"Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь", "Думала, Кристина...", "Алла Борисовна - умница! Больше 35 не дашь!",

"Аристократическая грациозность! Вы, Алла Борисовна, вызываете искренний восторг, супер-супер", - пишут восхищенные  поклонники. И с ними трудно не согласиться...

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