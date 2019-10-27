Стройная, стильная и еще моложе! Пугачеву с новой прической вообще не узнать

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин регулярно делится с подписчиками в соцсетях семейными фото и видео, на которых чаще всего запечатлены его дети - Гарри и Лиза. Супруга артиста - звезда эстрады Алла Пугачева - не очень любит сниматься на камеру, а потому свежий кадр, который Максим разместил в своем Instagram-аккаунтене, произвел насоящий фурор.

На фото Примадонна запечатлена с сыном Гарри в невероятно эффектном наряде - ярко-красном пальто смелой длины, позволяющем полюбоваться ее стройными ножками.

Стильный осенний образ звезды дополнила непривычная для нее прическа - высокий хвост набок из длинныз завитых локонов со слегка скошенной челкой. "Аллочка с Гарюшей", - кратко подписал этот снимок Максим.

Поклонники поспешили отметить, что Алле Борисовне очень к лицу новый стиль, который делает ее еще моложе. А некоторые фолловеры и вовсе решили, что на снимке не Пугачева, а ее дочь - Кристина Орбакайте.

"Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь", "Думала, Кристина...", "Алла Борисовна - умница! Больше 35 не дашь!",