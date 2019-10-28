В Эстонии шторм унес жизнь человека: мужчину убила упавшая на него ветка

Мужчина 1961 года рождения был учащимся Школы садоводства. Он возвращался в общежитие, когда на него в результате сильного ветра упала ветка дерева.

Директор школы Калле Тоом сказал, что иногда обучение проходит и на выходных. "Это были одни из таких выходных. Уроки уже закончились, и люди шли в общежитие".

Инцидент произошел, когда студенты шли через школьный парк. По данным полиции, это случилось около 17:00 на улице Парги. После того, как на мужчину упала ветка, он потерял сознание, но был жив. Рядом были другие люди, через пару минут подоспел и преподаватель. Скорая помощь прибыла через несколько минут, пострадавшего увезли в Тарту. Вечером в больнице он скончался.

Директор Тоом не уверен, какое именно дерево нанесло мужчине смертельные травмы, но это было лиственное дерево.