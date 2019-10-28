Народ против увеличения госфинансирования партий. Для сбора подписей потребовалась неделя

Для сбора необходимых для подачи инициативы в Сейм количества подписей потребовалось чуть больше недели.

Представитель инициативы Янис Екабсонс призывает отложить введение новой модели финансирования партий до избрания 14-го Сейма, предлагая нынешнему парламенту не поддерживать "поспешный законопроект".

Екабсонс напоминает, что предлагаемые поправки к закону о финансировании политических организаций (партий) будут рассмотрены Сеймом в срочном порядке вместе с государственным бюджетом, и это, по его мнению, означает, что для качественной дискуссии не хватит времени.

"Несмотря на то, что цель законопроекта состоит в том, чтобы уменьшить зависимость политических партий от спонсоров, мы считаем, что такое поспешное введение порядка, относящегося к нынешнему Сейму, не будет способствовать доверию общественности к госуправлению, уничтожит политическую конкуренцию между избранными в Сейм и другими партиями и значительно сократит число новых политических сил в политике ", - говорится в тексте инициативы.

Авторы идеи считают, что продвижение необдуманной инициативы об увеличении финансирования политических партий, не учитывая при этом другие ключевые приоритеты и указанные в законе обязательства, не свидетельствует об ответственном отношении к деньгам налогоплательщиков.