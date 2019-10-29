Reuters: К Багдади привели его бывшие приспешники

Чтобы не быть замеченным, аль-Багдади проводил встречи с командирами "Исламского государства" в автобусах, загруженных овощами, - такую информацию раскрыл когда-то приближенный к нему Исмаил аль-Этави, которого задержали в Турции и позднее передали Ираку.

"Этави предоставил ценную информацию, которая помогла команде из нескольких агентств безопасности Ирака найти последние кусочки головоломки в связи с перемещением Багдади и местами, где он скрывается", - рассказал журналистам один из иракских чиновников. Этави рассказал о нескольких людях, с которыми Багдади встречался в Сирии, а также о привычных местах встречи.

Разведка западных и арабских стран долго выслеживала следы Багдади, который терроризировал обширные территории Сирии и Ирака, позволяя джихадистам совершать массовые казни и отрезания голов. Он ответственен за безжалостные нападения на пяти континентах.

Поворотная точка

Идя по следу Багдади, разведчики пытались добиться, чтобы бойцы ИГИЛ свидетельствовали против своих бывших начальников.

Этави был одним из пяти приближенных Багдади, считает иракская разведка. В 2008 году Этави присоединился к Al Qaeda. В 2008 году вооруженные силы США задержали его и посадили в тюрьму на четыре года, указывает Reuters.

После выхода на свободу Багдади доверил Этави такие задачи как религиозное обучение и надзор за командирами "Исламского государства". В 2007 году, когда ИГИЛ в большей мере был побежден, Этави со своей сирийской женой сбежал в Сирию.

Следующая поворотная точка произошла в этом году, когда в ходе совместной операции разведки США, Турции и Ирака были пойманы несколько лидеров "Исламского государства". Среди них были четверо иракцев и один сириец.

"Они рассказали нам обо всех местах, где встречались в Сирии с Багдади. Мы решили координироваться с ЦРУ, чтобы разместить в этих регионах больше агентов", - рассказал один из иракских чиновников. "В 2019 году мы идентифицировали Идлиб как место, где Багдади перемещается из поселка в поселок вместе со своей семьей и тремя ближайшими приспешниками.

Информаторы в Сирии заметили на рынке Идлиба иракскую семью, которую посчитали за Багдади. Однако это оказался Этави. Следуя за ним, разведчики узнали, где скрывается Багдади.

"Мы передали информацию ЦРУ, которое последние пять месяцев с помощью спутников и дронов следили за этим местом", - открыл иракский чиновник.

В конце недели Багдади впервые покинул свое местонахождение и отправился с семьей на микроавтобусе в ближайший поселок. "Там прошли последние мгновения его жизни", - рассказал журналистам чиновник.

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Местные враги

Багдади скрывался не только от иностранной разведки, но и от местных врагов в Сирии.

Группировка джихадистов Hayat Tahrir al-Sham, ранее известная как Al-Nusra fronte, начала свои операцию по розыску Багдади, когда узнала, что лидер ИГИЛ в Идлибе.

Al-Nusra fronte и "Исламское государство" были противникам, которые в ходе сирийской войны провели много кровавых войн друг против друга.

Командир идлибских джихадистов указал, что группировка недавно поймала другого приспешника Багдади Абу Сулеймана Халиди, который сидел рядом с Багдади на его последнем видеосообщении.

Поимка Халиди стала "ключом" в поисках Багдади, отметил командир.

Местные предложили группировке Hayat Tahrir al-Sham контакты с вооруженными силами Турции на северо-западе Сирии. Высказывания командира позволяют понять, что джихадисты свои открытия могли передать разведке.

Возможно, Багдади думал, что прятаться в Идлибе - лучший способ избежать поимки, когда ИГИЛ практически полностью вытеснили из Ирака и Сирии.

Считается, что всего Багдади провел в Идлибе примерно шесть месяцев. Несмотря на то, что главной его целью было скрываться, присутствие лидера "Исламского государства" все равно считается опасным, так как в регионе сохранились несколько неактивных ячеек террористов, отмечает командир группировки джихадистов.