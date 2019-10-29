Госконтроль: политика ресоциализации заключенных частично осталась на бумаге

Новый прогрессивный подход к возвращению в общество бывших заключенных, введенный в Латвии десять лет назад, все еще работает вхолостую, поскольку, несмотря на то, что в тюрьмах прилагают значительные усилия по работе с осужденными, ожидаемых результатов нет, заявил Госконтроль.

Ревизия показала, что большинство заключенных после выхода на свободу повторно попадают в тюрьму, а четверть всех заключенных попадает туда уже в четвертый раз или даже чаще.

Несмотря на то, что восприятие наказания изменилось и основной его задачей стала ресоциализация или изменение поведения человека, Госконтроль в ходе ревизии заключил, что в настоящее время общество фактически платит за процесс, а не за результат. Хотя в тюрьмах и предусмотрены различные инструменты для мотивации заключенных к участию в мероприятиях по ресоциализации, часть заключенных так и не удается вовлечь ни в какие мероприятия, поскольку участие в них основано на добровольных началах.

Статистические данные показывают, что в период с 2013 по 2018 год среднее число осужденных лиц в год сократилось на 35%, однако это в основном связано с изменениями политики уголовных наказаний.

Между тем, анализ состава заключенных показывает, что в 2018 году 55% отбывали наказание повторно, в том числе 38% осужденных - в третий, четвертый и более раз.

"У человека, который после отбывания наказания оказывается на свободе, есть два варианта: найти свой путь к законопослушной жизни или вернуться в тюрьму за очередное преступление. Хотя в тюрьмах и прилагаются существенные усилия по работе с осужденными, системы для обеспечения поддержки лицам после освобождения из мест заключения в стране нет.

Таким образом, проведенные меры по ресоциализации теряют смысл. В то же время необходимы улучшения в измерении результатов ресоциализации. На данный момент невозможно оценить качество и эффективность проводимых мер ресоциализации из-за отсутствия качественных данных", - заявляет госконтролер Элита Круминя.

В настоящее время государство тратит почти 41 евро в день на одного заключенного, и с 2013 года эта сумма удвоилась.