Вскоре на вопросы об услугах госучреждений отвечать будет не человек, а робот. Его зовут Hugo

Сейчас звоня в государственное или муниципальное учреждение, ответ предоставляет человек, который может отлично помочь, но это очень монотонная работа, все вопросы схожи и очень утомительны. Поэтому лучше бы люди делали что-то более полезное, отмечается в передаче.

"Уже есть несколько учреждений, которые в ближайшее время опубликуют своих ботов, например, LVRTC, CSDD и другие", - отмечает представитель Культурных информационных систем Янис Зиединьш, добавляя, что уже сейчас у многих госучреждений есть или планируются говорящие роботы, которые способны отвечать на вопросы жителей. Отвечать хотя бы в социальных сетах, в том же Facebook messenger. "Как вы говорите со своим другом, так и с этим ботом", - признает он.

Один из пионеров по введению роботов по коммуникации или так называемых чатботов - это Регистр предприятий.

Робот по имени Уна предоставляет очень развернутые и легко воспринимаемые ответы о регистрации предприятия или его ликвидации.

Однако ответить на более нестандартные вопросы у робота пока не получается.

В то же время новая платформа Hugo.lv, которая объединит всех роботов, значительно улучшит качество услуг. Главным отличием новых чатботов от прежних заключается в том, что они способны отвечать на нестандартные вопросы.

И хотя сейчас они лишь перенаправляют на сайт, где есть необходимые ответы, в будущем они смогут и самостоятельно давать ответы. Например, задавая вопрос о погоде, робот Hugo старается ответить или хотя бы дать совет, направив на страничку Meteo.lv.

На данный момент это может показаться мелочью, однако кажущаяся мелочь на самом деле большой поворот на самой начальной стадии.

Связанные ассистенты, которые смогут учиться друг у друга и на вопросах людей, - в действительности роботы следующего поколения.

Планируется, что все домашние странички госучреждений будут связаны и, задавая вопрос на любой из них, бот сможет ответить и по содержанию на других домашних страницах.

"Все роботы будут находиться на платформе Hugo.lv и будут доступны в таком каталоге, в котором будет видно, какие боты есть", - рассказал представитель Культурных информационных систем.

Примечательно, что Латвия - первая страна, в которой вводится такая система. До этого успешно работала платформа переводов искусственного интеллекта Hugo.lv. Поэтому логичным продолжением было создать говорящего робота, отвечающего на вопросы.