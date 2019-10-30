Ср, 30.10.2019
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Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Грета Тунберг

ФОТО: Reuters/ScanPix

Школьница и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области охраны окружающей среды. 

Ежегодная премия межпарламентской организации стран северной Европы проводилась в Стокгольме 29 октября за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. Девочку в этом году выдвинули сразу два государства — Норвегия и Швеция.

Размер премии в каждой из номинации - 350 тысяч датских крон (52 000 долларов).

Грета выразила благодарность Северному совету за оказанную честь, однако не приняла награду. "Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке", — прокомментировала Тунберг свою позицию в Instagram.

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