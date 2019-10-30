Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Ежегодная премия межпарламентской организации стран северной Европы проводилась в Стокгольме 29 октября за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. Девочку в этом году выдвинули сразу два государства — Норвегия и Швеция.

Грета выразила благодарность Северному совету за оказанную честь, однако не приняла награду. "Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке", — прокомментировала Тунберг свою позицию в Instagram.