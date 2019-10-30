NASA опубликовало фото солнца, похожего на хэллоуинскую тыкву

В воскресенье, 27 октября, NASA в Facebook опубликовало фотографию солнца, на котором видны вспышки. Интересно, что "лицо" солнца напоминает хэллоуинскую тыкву, в которую обычно помещают свечу, сообщает CNN.
NASA поймало этот конкретный момент 8 октября 2014 года. "Лицо" солнца получилось, когда отдельные регионы небесного тела вспыхнули сильнее других.
Обсерватория, сделавшая фото, непрерывно наблюдает за солнечной активностью и движением его орбиты.
NASA опубликовало фото "непосредственно к Хэллоуину", призвав людей скачивать и делиться изображением.