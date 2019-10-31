Праздник Хэллоуин: история, традиции и суть

Сейчас при слове "Хэллоуин" мы вспоминаем жуткие маскарадные костюмы и фонари из тыквы. Хэллоуину посвящено множество фильмов, и почти все из них страшновато смотреть без веселой компании рядом.

С каждым годом размах этого праздника становится все больше, а традиции и история все так же живы, как и много лет назад, и их отголоски слышны до сих пор.

История Хэллоуина: зарождение и истоки

История Хэллоуина довольно запутана и окутана мраком тайн и загадок. Как выяснили ученые, рождение этому дню дали кельты: их праздник Самайн лежит у истоков Хэллоуина. Самайн был языческим обрядовым празднеством, который отмечали еще в X веке на территории современных Британских островов, а именно - Великобритании и Северной Ирландии.

Считается, что в это время кельты заботились о душах мертвых, так как врата между мирами открывались и всю ночь умершие могли бродить по Земле.

Но нельзя сказать, что кельты посвящали Самайн только нечисти. Например, слово "Самайн" происходит от кельтского названия ноября, а значит - он мог быть праздником урожая или окончания лета. С этого времени в кельтском календаре начиналась зима.

Ряд ученых считают, что негативную окраску Самайн получил позже, когда христианство вытеснило язычество, а местами, напротив, переплелось с ним. Вторая участь постигла и Хэллоуин.

Кельтское празднование монахи считали нечистивым разгулом, обряды отпугивания приведений - беснованием, и постепенно праздник сильно изменился.

А поскольку дата его совпала с кануном Дня всех святых, то и название "Хэллоуин" произошло от шотландского сокращения английской фразы "All-Hallows-Eve" - "канун Дня всех святых".

Суть Хэллоуина

Современный Хэллоуин — это карнавальная, веселая ночь (а то и не одна). Традиции Хэллоуина могли измениться, но у каждой есть своя история происхождения.

Конфеты или жизнь. Вечером перед Хэллоуином дети требуют со всех соседей конфеты, наряжаясь маленькими призраками или ведьмами.

"Сладость или гадость", "шалость или сладость" - слова могут быть разными, а суть одна: дети просят взрослых отсыпать им побольше конфет, иначе будет худо.

Костюмы. Считается, что древние кельты жутковатыми одеждами и масками отпугивали от домов нечисть.

Так что и вы можете взять этот метод на вооружение: повесьте в хэллоуинскую ночь с 31 октября на 1 ноябре страшную маску над входом в дом, снаружи, и к вам точно не сунется ни один полтергейст.

Первые костюмы на Хэллоиун были совсем не нарядными и не праздничными: они изображали или худых людей, или весьма устрашающую нечисть.

Но сейчас наряд на Хэллоуин эволюционировал. Так что не забудьте подумать о своем праздничном костюме - одеваться в зомби вовсе не обязательно, вы можете быть и миловидной ведьмой, и отважным борцом со злом.

Тыква "Светильник Джека". Неизменный атрибут - тыква на Хэллоуин - сопровождает канун Дня всех святых. Вы можете удивиться, узнав, какими страшными бывают хэллоуинские тыквы, а также взять парочку идей на вооружение. История хэллоуинской тыквы почти так же захватывает, как и история самого Хэллоуина. Изначально лица на овощах могли вырезать для обрядов и ритуалов. Так что улыбающееся яблочко с забавной рожицей вполне может украсить хэллоуинский стол. А почему тыкву зовут "Светильник Джека" и "Джек-Фонарь"?

По преданию, много веков назад хитрый пройдоха Джек обманул самого дьявола, и тот не пустил его в ад, бросив вслед уголь.

И теперь Джек скитается, освещая себе дорогу угольком, который он сунул в тыкву, и будет скитаться до самого Судного Дня.

Праздничный стол. Конечно, любые блюда из тыквы будут уместны. Вы можете испечь тыквенный пирог, а можете приготовить утром кашу с тыквой. Очень часто на Хэллоуин готовят всевозможные яблочные десерты, например, джемы или яблоки в карамели. Можно просто оформить стол в тематике призраков или ведьм.