"Да я вообще Алеша": Как комика Нурлана Сабурова не пустили в Ригу

Он признался, что очень рассеянный и часто все теряет и забывает. В детстве мама из-за этого с ним очень мучилась, ведь он часто терял ключи от дома.

"Да я вообще Алеша... Я телефон оставляю... Я уверен, что сейчас уеду и через минуту приеду. Я что-нибудь оставлю, 100%. Очки, паспорт... Сколько раз я терял паспорт", - признается Нурлан.

Однажды из-за своей забывчивости он не смог вылететь на гастроли в Ригу.

"Я приезжаю в аэропорт. Вылет в Ригу. Уже на гейте меня останавливают и говорят: "У вас визы нет!". Администратор спрашивает: "У тебя визы нет?"... В итоге я не полетел, потому что я забыл, что надо было сделать визу", - смеясь вспоминает Сабуров.