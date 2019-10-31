Чт, 31.10.2019
Я сказал следователю, что у мамы дома в альбоме, скорее всего, тоже есть фото, где я маленький голый - может ли оно там находиться? Она ответила, что если хочу, то могу написать заявление против мамы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

"Да я вообще Алеша": Как комика Нурлана Сабурова не пустили в Ригу

Нурлан Сабуров

ФОТО: скриншот видео

Молодой казахстанский стендапер и бывший участник КВН Нурлан Сабуров дал небольшое интервью изданию Esquire. В нем молодой человек рассказал, как однажды его не пустили на рейс в Ригу. 

Он признался, что очень рассеянный и часто все теряет и забывает. В детстве мама из-за этого с ним очень мучилась, ведь он часто терял ключи от дома. 

"Да я вообще Алеша... Я телефон оставляю... Я уверен, что сейчас уеду и через минуту приеду. Я что-нибудь оставлю, 100%. Очки, паспорт... Сколько раз я терял паспорт", - признается Нурлан. 

Однажды из-за своей забывчивости он не смог вылететь на гастроли в Ригу. 

"Я приезжаю в аэропорт. Вылет в Ригу. Уже на гейте меня останавливают и говорят: "У вас визы нет!". Администратор спрашивает: "У тебя визы нет?"... В итоге я не полетел, потому что я забыл, что надо было сделать визу", - смеясь вспоминает Сабуров. 

Надеемся, что на этот раз юморист сделает визу и прилетит в Ригу, ведь его выступление состоится уже 15 февраля 2020 года в конференц-центре ATTA. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ