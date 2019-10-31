"Здесь никто мне не указ": Тимур Бекмамбетов о рекламе в кино и съемках на деньги государства

Как пояснил режиссер он вводит так много рекламы в свои картины, так как это уже часть "нашего культурного пирога". Много рекламы введено, чтобы обеспечить рекламу фильму. Это реклама по бартеру - в обмен рекламодатели поставят баннеры фильма в своих филиалах и обеспечат промо фильма.

"Я рекламой занимался 15 лет. Мы живем в мире, в котором есть бренды... Часто мы даже не получали денег, а делали кросс-промоушн...

Реклама - это часть культуры. Я долго снимал рекламные ролики и ничего зазорного в этом не вижу", - сказал режиссер.

Дудь спросил о необходимости рекламы, ведь есть финансирование от государства.

Бекмамбетов отметил, что "Елки" не получали денег из госбюджета, кроме тех, что надо было вернуть. Хотя Юрий продемонстрировал официальные данные, о выделении дотаций на все фильмы из Минкульта РФ.

"Нет не получали... Государство не финансирует. Это был заём. "Ёлки" получали беспроцентный заём. Я предпочитаю брать деньги у брендов, но не брать у государства... Первые "Ёлки" были дотации государственные, а по сколько бренд стал жить своей жизнь, потом он стал жить за счет ненавистных рекламодателей, которые засовывали туда свои рекламные сообщения", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о необходимости стольких рекламных интеграций, Бекмамбетов объяснил, что "это не жадность, это кураж".

Режиссер привел в пример сотрудничество со "Сбербанком".

"Это возможность построить вместе кампанию, когда "Сбербанк" везде прорекламирует фильм", - сказал он.

Он призвал не быть лицемерами и признать, что в мире есть реклама. Дудь возразил Бекмамбетову указав, наверняка что есть разница между "творчеством и зарабатыванием бабла".

"Я не вижу особого противоречия между этими двумя понятиями [прим. ред. - творчеством и зарабатыванием бабла]. Я считаю, что рекламные ролики - это творчество...

Любые эксперименты приветствуются... Я могу сделать фильм в виде рекламного ролика, а могу сделать рекламный ролик в виде фильма. Это мое авторское-творческое право. А право зрителя ходить или не ходить ...

Не вы и никто мне не указ, как снимать фильмы — с рекламой или без. Могу сделать фильмы с политической рекламой, пропагандистские фильмы, как делали в 40-е — 50-е годы. Это мое личное дело", - резюмировал Тимур Бекмамбетов.

Он не понимает откуда идея, что в кино не должна быть реклама. Почему кто-то считает, что он знает, как надо делать кино. Режиссер признался, что он всегда недоволен своей работой. Но его фильмы "Ёлки" говорят о празднике, который объединяет российский народ.

"Если убрать Новый год - то страны не будет", - указал Бекмамбетов.

Он считает, что успех этой франшизы связан не с качеством фильма, а с тем, что этот праздник очень важен для людей.