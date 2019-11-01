Валмиера: снимая развалину, местные журналисты обнаружили труп человека

В Валмиере таких мест два. Одно из них - заброшенный мясокомбинат, второе - нефтяная база, которая находится на улице Гайдес, на окраине города. Именно про базу, в среду, 30 октября, местные журналисты снимали сюжет. Во время съёмки в одном из помещений комплекса оператор случайно обнаружил страшную находку.

"Там жили "бомжи". [..] Оператор вошёл внутрь [..]. Он посмотрел дальше, горело ли что там. Затем повернулся налево, нагнулся и увидел череп, человеческий труп", - рассказал один из представителей владельцев Эдгар.

На мгновенье застывшие, присутствующие поняли, что на место инцидента нужно вызывать полицию.

Помещение, в котором были найдены останки человека, было завалено бытовыми вещами и другими сгоревшими материалами. Почему пожар, который вспыхнул в небольшой комнате, не распространился по всему зданию - до сих пор неизвестно, отмечают в программе. Очевидцев ЧП также нет.

Так как тело погибшего практически полностью сгорело, у следователей не было возможности сразу же констатировать, были ли нанесены человеку какие-нибудь ранения, потому версия о том, что на территории развалины было совершено преступление - не исключена.