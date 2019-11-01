Пт, 1.11.2019
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Призывают "заморозить" зарплаты депутатам

Ритвар Янсонс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ призывают "заморозить" зарплаты депутатам, оставив их на нынешнем уровне до конца 13-го созыва Сейма.

В настоящее время размер зарплаты депутатов зависит от средней зарплаты в стране - если она растёт, тогда поднимается зарплата депутатов. 

Поданные национальным объединением поправки предусматривают "заморозку" нынешних зарплат, вплоть до конца 13-о созыва Сейма. В настоящее время депутат, без исполнения дополнительных обязанностей, получает месячную зарплату размером в 2963 евро до уплаты налогов. 

До настоящего времени прогнозировалось, что в следующем году, учитывая рост средней заработной платы по стране, члены Европарламента могут ежемесячно получать увеличение на 5,5% больше по сравнению с этим годом - 3125 евро.

Заработная плата депутатов в следующем году может рассчитываться с использованием новой формулы, которая немного снизит прирост месячной заработной платы.

Депутат Ритвар Янсонс агентству LETA пояснил, что это предложение солидарно в отношении населения, чьи зарплаты в ближайшие годы не будут повышены до запрошенного уровня.

"Много представителей профессий недовольны тем, что их зарплаты не на должном уровне, потому и зарплаты депутатов нужно заморозить", - сказал Янсонс. 

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