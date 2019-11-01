17 ноября состоится забег Staro Riga

Организаторы забега предлагают участникам насладиться праздничным убранством города на четырех дистанциях - "Короткая дистанция" (1 км), "Семейный забег" (2,5 км), "Культурный забег" (5 км), а также "Приключение с фотоориентированием" продолжительностью примерно в три часа.

На всех дистанциях, как и прежде, не будет контроля времени, кроме дистанции фотоориентирования. Поскольку город будет украшен к празднику, участников тоже призывают творчески подойти к созданию своего образа и выйти на трассу в ярких и оригинальных нарядах.

По окончании мероприятия, вскоре после 21 часа, состоится церемония награждения участников, пришедших в самых ярких и заметных костюмах.

Центральным местом забега Staro Riga станет парк Кронвалда, где 17 ноября уже с 17 часов можно будет зарегистрироваться и получить стартовые номера, а также поучаствовать в различных мероприятиях. Первый старт для участников командного фото-ориентирования будет дан в 18 часов. В 19:30 на старт выйдут участники "Короткой дистанции", а через полчаса - участники "Семейного забега" и "Культурного забега".