Любившую змей женщину нашли мертвой с питоном на шее

В штате Индиана, США, обнаружили мертвой женщину, разводившую змей. Скорее всего ее задушил 2,5-метровый питон, обвившийся вокруг ее шеи, сообщает CNN.
Полицейские города Оксфорд обнаружили 36-летнюю Лору Херст мертвой в доме, специально адаптированном под содержание змей. Она их посещала несколько раз в неделю.
Всего в доме было обнаружено порядка 140 змей, сообщила полиция.
По предварительным данным, женщину убила рептилия.
Сетчатый питон, обнаруженный на шее женщины, - одна из крупнейших в мире змей. Самые крупные особи в дикой природе могут вырастать до 10 метров в длину.