Пт, 1.11.2019
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Любившую змей женщину нашли мертвой с питоном на шее

ФОТО: AFP/SCANPIX

​В штате Индиана, США, обнаружили мертвой женщину, разводившую змей. Скорее всего ее задушил 2,5-метровый питон, обвившийся вокруг ее шеи, сообщает CNN. 

Полицейские города Оксфорд обнаружили 36-летнюю Лору Херст мертвой в доме, специально адаптированном под содержание змей. Она их посещала несколько раз в неделю.

Всего в доме было обнаружено порядка 140 змей, сообщила полиция.

По предварительным данным, женщину убила рептилия.

Сетчатый питон, обнаруженный на шее женщины, - одна из крупнейших в мире змей. Самые крупные особи в дикой природе могут вырастать до 10 метров в длину. 

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