Любившую змей женщину нашли мертвой с питоном на шее

Полицейские города Оксфорд обнаружили 36-летнюю Лору Херст мертвой в доме, специально адаптированном под содержание змей. Она их посещала несколько раз в неделю.

Всего в доме было обнаружено порядка 140 змей, сообщила полиция.

По предварительным данным, женщину убила рептилия.