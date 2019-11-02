Ночью в центре Риги загорелся жилой дом: были эвакуированы более 30 человек

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), вызов поступил вскоре после полуночи. На месте происшествия было установлено, что пожар начался на лестничной клетке многоквартирного жилого дома, которая уже горела открытым пламенем, и существовала угроза дальнейшего распространения огня.

Во время тушения пожара в подъезде произошло обрушение. Около 3 часов ночи пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности.

Общая площадь возгорания составила 210 квадратных метров, в том числе на площади 150 квадратных метров горела лестница на всех этажах, на площади 10 квадратных метров - помещения на втором этаже, на площади 50 квадратных метров - крыша и чердак.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается. Ночью на данном участке ул. Бривибас было закрыто движение транспорта, сегодня утром оно восстановлено по обеим полосам в сторону центра и по одной полосе - в сторону от центра.