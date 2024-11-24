Латвийцы знакомятся с новыми правилами отправления посылок, в Европе рассуждают о новом масштабе вторжения России в Украину и разрабатывают идею суперрегистра имущества населения. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 24 ноября ⟩ Декларации для посылок в Россию, брошенный автомобиль и готовность Европы
Новости Латвии:
Прежде чем отправить даже бывшую в употреблении одежду родственникам или друзьям, живущим в России и Беларуси, стоит ознакомиться с правилами на сайте Службы государственных доходов (VID) в разделе "Санкции против России", поскольку даже для таких посылок теперь требуется заполнение таможенной декларации. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Несмотря на то, что китайский торговый гигант - Temu приобрел неоднозначную репутацию, практичная домохозяйка Ивета, которая часто делает покупки в дешевом интернет-магазине, совершенно другого мнения, но недавно она разочаровалась! Причем претензии не к самому товару, а к его поставщику. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Брошенный автомобиль BMW уже четыре года стоит в неразрешенном месте во дворе дома в Айзкраукле. Полиция выписала несколько штрафов, но машина все еще стоит на месте. Программа LTV 4.studija ищет ответы на вопрос, почему брошенный автомобиль не увозят на эвакуаторе.
В субботу, 23 ноября, в обновленном Валмиерском драматическом театре состоялась церемония вручения премии Spēlmaņu nakts, собравшая сливки театрального общества. Посмотрите, как для этого события нарядились известные люди!
В субботу, 23 ноября, в море в волости Ницас Южно-Курземского края был обнаружен труп человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За рубежом:
21 ноября Россия атаковала Украину с помощью баллистической ракеты. Депутат Сейма Латвии, бывший командующий Сухопутными силами Латвии, полковник в отставке Игорь Раев заявил, что это нападение имело политическую цель, и должно было послужить предупреждением Западу и Украине.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже более 1000 дней, но, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, конфликт уже давно перестал быть региональным.
Европейские страны не способны начать длительную войну с Россией, так как их нынешний уровень производства оружия несопоставим с возможностями российского военно-промышленного комплекса, сказал посол Украины в Соединенном Королевстве и бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью газете "Украинская правда".
В целях борьбы с отмыванием денег в Европейском союзе разрабатывается план создания суперрегистра имущества населения ЕС, сообщает Rus.Postimees.
На шоссе Раквере-Муствеэ (Эстония) был разрушен автобусный павильон Кехала, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Вы не ослышались: речь пойдет о снимках мужских гениталий, которые мужчины без спроса отправляют женщинам. "Мы же на улице не подходим со словами: "Привет, вот мои гениталии!" Почему тогда это происходит в интернете? Я постоянно слышу, как женщины получают такие фото против своей воли. У меня тоже есть такой опыт", - рассказывает Даце Миниковича, автор идеи выставки DICK PIC. Ее проект стал ответом на этот цифровой феномен: фотографии, которые присылали ей и другим женщинам, будут выставлены на обозрение публики. Время выяснить, кто такие эти "виртуальные эксгибиционисты" и что чувствуют женщины, становясь их адресатами.
С редакцией Kuuuurija связалась 37-летняя жительница Вильянди, которую в сегодняшней передаче мы назовем Мари. С ней произошел неприятный случай, пишет Rus.Postimees.
Встречи с сильными женщинами, которые, пройдя десятилетия жизни, находят новые пути и продолжают совершенствоваться, всегда вдохновляют. Слушая их, невольно начинаешь верить, что середина жизни - это не конец, а новая возможность. Время увидеть мир иначе, попробовать новое, заново обрести радость. Именно такое ощущение осталось после беседы с Илзе Буной-Лединей, которую можно смело назвать женщиной-оркестром.
Согласитесь, интерес к путешествиям во времени за последние пятьдесят лет только возрос. По мере развития науки и техники мы все чаще и чаще задумываемся: "Когда же у нас наконец появятся эти телепорты?" или "как скоро человек сможет, наконец, вернуться в прошлое и убить Гитлера?". А еще есть множество историй о людях, которые утверждают, что побывали в прошлом или будущем. Вот, например, одна из них - о мальчике, который исчез при загадочных обстоятельствах, но вернулся через шестьдесят лет.
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