Видео Latvijas autoceļu uzturētājs подозревают в обмане с анализами при закупке соли

Правда, внутри компании ходят слухи, что соль на склад Durbes поставщик, скорее всего, привез из старых запасов, которые хранились в Клайпеде. Их подозрения усилил интерес Latvijas valsts ceļi к складу в Дурбе.

"Мы взяли в порту, с корабля. Это сразу же убедило нас в том, что материал уместен во всем объеме. На наших складах отбор проб соли также был соответствующим всем требованиям. Если вы говорите об одной ситуации, где представитель Latvijas valsts ceļi взял пробу, которая была влажной, то по этому поводу я могу пояснить, что соль была взята, когда уже долгое время находилась на складе", - объясняет Витковскис, не соглашаясь с гипотезой, что была привезена соль из старых запасов.

Сразу после привоза соли, 9 августа, и сам Latvijas autoceļu uzturētājs взял пятикилограммовый образец для тестирования. Образец поступил в лабораторию спустя почти два месяца - 30 сентября, тестирование прошло еще через несколько дней. Результат был хорошим - с уровнем влажности 0,38%, то есть сильно ниже допустимого максимума.

Литовское дорожно-строительное предприятие Keluva за поставки в Латвию отвечает уклончиво. Представитель компании, отвечающий за бизнес противоскользящих материалов, утверждает, что не помнит, какие грузы были доставлены на какие склады. А испанская фирма, у которой, согласно документам, закупалась соль, с августа с Keluva уже не сотрудничают. Сейчас Keluva нашла более дешевый товар в Египте.

В августе Keluva привезла Latvijas autoceļu uzturētājs неполные 15 тысяч тонн соли. На склад в Дурбе попало около тысячи тонн. За это заплатили 64 тысячи евро. Несмотря на повышенную влажность, о снижении цены речи не идет.

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