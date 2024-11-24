На этой неделе выпал первый снег, и на дороги Латвии попадает привезенная нынешним летом на склады Latvijas autoceļu uzturētājs марокканская соль. Однако незадолго до наступления холодной погоды выяснилось, что на одном из складов соль слишком влажная. Однако содержатель государственных автодорог Латвии возможно, посыпал автодороги плохой солью, сообщает передача Nekā Personīga.
Видео ⟩ Latvijas autoceļu uzturētājs подозревают в обмане с анализами при закупке соли
В этом году государственный Latvijas autoceļu uzturētājs решил закупать соль на зиму нетипично рано. Компания еще весной заказала двум поставщикам 33 тысячи тонн за два миллиона евро. Примерно половину покупали у литовского предприятия Keluva, которое везло соль из Марокко. Вторую половину заказали у Латвийской компании Lat Salt Trade. Так, в июне из Египта привезли груз соли, однако Latvijas autoceļu uzturētājs отказался его принять, так как уровень влажности в соли составил 1%, а допустимо - 0,6%.
Качество соли важно по нескольким причинам. Чем она влажнее, тем груз тяжелее - значит, получатель платит за воду. На автодороги попадает смесь более слабой концентрации, которая не выполняет задачи. А работникам по содержанию дорог приходится чаще лезть в "посыпалку", чтобы почистить застрявшие части. Это может быть опасно.
"Ранее всем участникам нашего общего соглашения мы точно сообщали, что будем тщательно проверять качество соли - и влажность, и гранулометрию, и примесь. Наш внутренний порядок предусматривал, что мы передаем заказ на следующую самую низкую цену", - рассказал председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs Вилнис Витковскис о литовском предприятии Keluva.
В июне привезенную из Египта соль содержатель латвийских автодорог покупать отказался, так как она была слишком влажной. Недостающее закупалось у литовского предприятия. После доставки на латвийские склады Latvijas valsts ceļi взяли пробы и пришли к выводу, что в новой соли влаги еще больше. Но на этот раз возражений не последовало.
Литовская компания Keluva приобрела соль у испанской фирмы, добывающей ее на месторождениях в Марокко. Согласно требованиям,
на момент доставки уровень влажности в грузе соли не должен превышать 0,6%, а на одном из образцов, взятых на складах Latvijas autoceļu uzturētājs, показатель был более чем в два раза больше - 1,4%.
Образец протестировал управляющий сетью автомобильных дорог Latvijas valsts ceļi. Он заказывает уборку и посыпку дорог у Latvijas autoceļu uzturētājs. Предприятие редко тестирует влажность соли, когда она уже попала на склады, а этой осенью Latvijas valsts ceļi взяло образцы на нескольких.
"В данном конкретном случае, на этот груз не была подана декларация. Не было этих подтверждающих документов. Мы после проверки направили поставщику вопрос о подтверждении, которое и было получено", - объясняет проверку представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова.
Образец с чрезмерно большой влажностью был взят на складе Дурбского участка Latvijas autoceļu uzturētājs. Содержатель автодорог подал декларацию о качестве, утверждая, что привезенная туда соль идет из того же груза, доставленного на остальные склады и на момент поставки качество было в пределах нормы. Декларацию выпустила испанская компания, у которой Keluva покупала соль.
Правда, внутри компании ходят слухи, что соль на склад Durbes поставщик, скорее всего, привез из старых запасов, которые хранились в Клайпеде. Их подозрения усилил интерес Latvijas valsts ceļi к складу в Дурбе.
"Мы взяли в порту, с корабля. Это сразу же убедило нас в том, что материал уместен во всем объеме. На наших складах отбор проб соли также был соответствующим всем требованиям. Если вы говорите об одной ситуации, где представитель Latvijas valsts ceļi взял пробу, которая была влажной, то по этому поводу я могу пояснить, что соль была взята, когда уже долгое время находилась на складе", - объясняет Витковскис, не соглашаясь с гипотезой, что была привезена соль из старых запасов.
Сразу после привоза соли, 9 августа, и сам Latvijas autoceļu uzturētājs взял пятикилограммовый образец для тестирования. Образец поступил в лабораторию спустя почти два месяца - 30 сентября, тестирование прошло еще через несколько дней. Результат был хорошим - с уровнем влажности 0,38%, то есть сильно ниже допустимого максимума.
Литовское дорожно-строительное предприятие Keluva за поставки в Латвию отвечает уклончиво. Представитель компании, отвечающий за бизнес противоскользящих материалов, утверждает, что не помнит, какие грузы были доставлены на какие склады. А испанская фирма, у которой, согласно документам, закупалась соль, с августа с Keluva уже не сотрудничают. Сейчас Keluva нашла более дешевый товар в Египте.
В августе Keluva привезла Latvijas autoceļu uzturētājs неполные 15 тысяч тонн соли. На склад в Дурбе попало около тысячи тонн. За это заплатили 64 тысячи евро. Несмотря на повышенную влажность, о снижении цены речи не идет.
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