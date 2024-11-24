Несмотря на то, что китайский торговый гигант - Temu приобрел неоднозначную репутацию, практичная домохозяйка Ивета, которая часто делает покупки в дешевом интернет-магазине, совершенно другого мнения, но недавно она разочаровалась! Причем претензии не к самому товару, а к его поставщику. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Женщина возмущена службой доставки: посылки отправляют в неудобный пакомат
Ивета говорит, что посылки доставляют множество разных поставщиков, но проблем с ними не возникло. Посылки всегда доставляются недалеко от дома, в Олайне или Яунолайне.
Почти каждый раз, когда поставщиком является DPD, заказанные товары попадают в Балдоне.
"Я позвонила в DPD, и они переслали одну посылку в Яунолайне. После двух или трех посылок - снова Балдоне. Я звоню курьеру в день, когда посылка будет помещена в пакомат. Служба доставки: "Хорошо, мы перенесем посылку в ближайший для вас пакомат". Звоню в пятницу, звоню в понедельник - ничего не происходит!" - жалуется жительница Оланского края.
Курьерская служба просит подождать, но ничего не меняется. Ивета расстроена, потому что после большого количества звонков в среду ей приходит сообщение, что посылка отправлена обратно в Temu.
Несмотря на то, что в крае находится целых четыре пакомата DPD, посылку Иветы отправляют в соседний город - Балдоне, из-за чего она вынуждена ехать на машине 30 км в одну сторону.
"Оказывается, чтобы получить посылку, мне нужно потратить час, проехать 30 км в одну сторону и 30 км назад, иначе ее отправят обратно", - возмущается Ивета.
Ивета говорит, что поняла бы, почему так происходит, если бы рядом с домом не было пакоматов, но есть три пакомата совсем рядом, а четвертый чуть дальше.
"От имени DPD Latvija я приношу извинения и сожалею о неприятном опыте получения посылок!", - сказал Эдгар Пундурс, руководитель отдела работы с клиентами DPD Latvija.
В данном случае произошла ошибка, в результате которой несколько посылок Иветы отправились в Балдоне, заявили в компании.
В DPD Latvija отмечают, что из нескольких тысяч отправлений подобные ошибки встречаются редко, они фиксируются и затем тщательно анализируются. Как работает алгоритм, не раскрывается.
"За последние три месяца количество ошибок ниже 0,01%, или если говорить в абсолютных цифрах - в месяц отправляется несколько десятков тысяч отправлений, а количество ошибок - ниже ста в течение месяца. Следовательно, такая частота ошибок невелика. Конечно, мы работаем над устранением этих ошибок", - заверил представитель DPD Latvija.
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