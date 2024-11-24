Видео Женщина возмущена службой доставки: посылки отправляют в неудобный пакомат

Ивета говорит, что поняла бы, почему так происходит, если бы рядом с домом не было пакоматов, но есть три пакомата совсем рядом, а четвертый чуть дальше.

"От имени DPD Latvija я приношу извинения и сожалею о неприятном опыте получения посылок!", - сказал Эдгар Пундурс, руководитель отдела работы с клиентами DPD Latvija.

В данном случае произошла ошибка, в результате которой несколько посылок Иветы отправились в Балдоне, заявили в компании.

В DPD Latvija отмечают, что из нескольких тысяч отправлений подобные ошибки встречаются редко, они фиксируются и затем тщательно анализируются. Как работает алгоритм, не раскрывается.

"За последние три месяца количество ошибок ниже 0,01%, или если говорить в абсолютных цифрах - в месяц отправляется несколько десятков тысяч отправлений, а количество ошибок - ниже ста в течение месяца. Следовательно, такая частота ошибок невелика. Конечно, мы работаем над устранением этих ошибок", - заверил представитель DPD Latvija.

Подробнее смотрите в сюжете программы Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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