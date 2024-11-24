Крупнейшая в истории Латвии утечка данных: мошенники могут попытаться использовать информацию

В октябре был зарегистрирован исторически самый высокий уровень киберугрозы. И продолжаются попытки получить данные платежных карт населения, и были атаки, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации в сетях организаций или зашифровать оборудование с требованием выкупа.

Зачем кому-то нужны личные коды и адреса жителей Латвии? Одна из неприятных, но достоверных версий - чтобы продать эту информацию потенциальным мошенникам на так называемом черном рынке.

Директор ZZ dats Жейрис приносит извинения жителям, если случившееся вызовет проблеме. Он призывает быть внимательными в дигитальной среде, чтобы не попасться на расставленные мошенниками крючки.

Однако следует учитывать, что произошедшее позволяет в дальнейшем подобрать приманку более точно. "Несмотря на то, что набор данных не является предельно детальным, он дает преимущество потенциальному мошеннику персонифицировать его обращение", - полагает Тейванс.

С ним согласна глава Госинспекции данных Мацука: "Если, допустим, те же мошенники позвонят или напишут человеку, и представится сотрудниками самоуправления или полиции, у них гораздо больше возможностей, чтобы манипулировать, и рассказать: "Видите ли, мы знаем ваш персональный код. Значит, мы говорим правду. Знаем, где вы живете. Значит, мы говорим правду".

Руководитель ассоциации ИКТ самоуправлений Илзе Аболиня приходит к выводу, что самоуправления теперь должны больше думать, как с жителями говорить о произошедшем, поскольку вопрос не в том, нападут ли мошенники, а когда нападут.

По факту получения несанкционированных данных Госполицией возбуждены уголовные процессы. Государственная инспекция данных со своей стороны будет оценивать ответственность содержащего систему лица.

"Мы сейчас как надзорное ведомство будем оценивать. Мы, конечно, будем задавать свои вопросы, что было сделано до инцидента, чтобы понять, почему возникла эта уязвимость. И появилась ли она из-за не столь тщательных действий самого обработчика, или обработчик был порядочным и заботливым хозяином, а уязвимость все равно возникла", - сказала Мацука, руководитель Государственной инспекции данных.

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