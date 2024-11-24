Государственная полиции разыскивает пропавшего Игоря Кулагина, 1990 года рождения, который 21 ноября этого года находился в Италии, выполняя рабочие обязанности на своем автомобиле BMW с государственным регистрационным номером NT-3653.
Поехал в командировку в Италию: полиция ищет пропавшего мужчину
Его местонахождение на данный момент неизвестно.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085982 или 110.
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