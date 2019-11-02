Америкс не собирается уходить с поста главы партии "Честь служить Риге"
Председатель партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Андрис Америкс не планирует в ближайшее время покидать этот пост. Об этом он заявил агентству LETA сегодня перед съездом партии, на котором члены ЧСР оценивают проделанную за прошедший год работу.
Год назад перед съездом ЧСР, на котором Америкс был переизбран еще на два года, в интервью газете Diena он сказал, что партии нужно искать новых лидеров, которые могли бы его сменить. "Считаю, что через два года в нашей партии должны быть и другие серьезные кандидаты на должность председателя", - сказал тогда Америкс.
Вопрос о том, сохранит ли он свой пост, поднимался и в этом году, когда Америкс был избран депутатом Европарламента. Сегодня перед съездом он отметил, что его избрание - заслуга всей партии. "Мое представительство в Брюсселе - наша общая работа", - сказал руководитель партии.
Открывая съезд, Америкс заверил, что не покинет Ригу и как председатель партии будет выполнять свои обязанности до конца полномочий, то есть до конца следующего года.
Он напомнил, что через год ЧСР будет вновь избирать руководителя и правление, а до этого будут назначены заместители председателя партии, чтобы "облегчить ее работу".
Америкс подчеркнул, что ЧСР как "простая городская партия" добилась многого. "Мы объединили многих активных людей, которые живут в Риге и представляют разные профессии, получили поддержку, и сегодня у нашей партии есть посты исполнительного директора, председателя думы, председателя правления порта и др.", - сказал Америкс, заверив, что ЧСР готова реализовать цели своей программы.
Также он подтвердил, что в следующих выборах ЧСР будет участвовать отдельно, без "Согласия". В рядах партнеров, по словам Америкса, наблюдаются признаки усталости, и партия находится на этапе перемен.
Позже на съезде делегаты партии приняли решение, что у председателя ЧСР будет один-два заместителя, а конкретных людей выдвинут исполнительные органы партии. На съезде в устав ЧСР были внесены соответствующие изменения.
Америкс потенциальных кандидатов на должности заместителей пока не назвал, но отметил, что назначены они могут быть в течение следующего года.