Америкс не собирается уходить с поста главы партии "Честь служить Риге"

Год назад перед съездом ЧСР, на котором Америкс был переизбран еще на два года, в интервью газете Diena он сказал, что партии нужно искать новых лидеров, которые могли бы его сменить. "Считаю, что через два года в нашей партии должны быть и другие серьезные кандидаты на должность председателя", - сказал тогда Америкс.

Вопрос о том, сохранит ли он свой пост, поднимался и в этом году, когда Америкс был избран депутатом Европарламента. Сегодня перед съездом он отметил, что его избрание - заслуга всей партии. "Мое представительство в Брюсселе - наша общая работа", - сказал руководитель партии.

Открывая съезд, Америкс заверил, что не покинет Ригу и как председатель партии будет выполнять свои обязанности до конца полномочий, то есть до конца следующего года.

Он напомнил, что через год ЧСР будет вновь избирать руководителя и правление, а до этого будут назначены заместители председателя партии, чтобы "облегчить ее работу".

Америкс подчеркнул, что ЧСР как "простая городская партия" добилась многого. "Мы объединили многих активных людей, которые живут в Риге и представляют разные профессии, получили поддержку, и сегодня у нашей партии есть посты исполнительного директора, председателя думы, председателя правления порта и др.", - сказал Америкс, заверив, что ЧСР готова реализовать цели своей программы.

Также он подтвердил, что в следующих выборах ЧСР будет участвовать отдельно, без "Согласия". В рядах партнеров, по словам Америкса, наблюдаются признаки усталости, и партия находится на этапе перемен.

Позже на съезде делегаты партии приняли решение, что у председателя ЧСР будет один-два заместителя, а конкретных людей выдвинут исполнительные органы партии. На съезде в устав ЧСР были внесены соответствующие изменения.