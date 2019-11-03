"Он не чувствует себя ущемленным": Навка о разнице в доходах с мужем - пресс-секретарем Путина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью "Фонтанке" заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не страдает из-за разницы в доходах с ней.
"Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас", - призналась спортсменка.
Со ссылкой на Forbes "Медуза" отмечает, что семья Дмитрия Пескова и Татьяны Навки заняла четвертое место в рейтинге самых богатых семей в Кремле и Белом доме.
Согласно декларациям, доход Пескова за 2018 год составил 12,79 миллиона рублей (около 180 250 евро), в то время как заработки Навки составили 218,6 миллиона рублей (более 3 миллионов евро).
Примечательно, что это самый высокий доход среди жен сотрудников администрации и членов правительства.
Основанный Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" много раз подозревал пресс-секретаря Путина в коррупционных тратах на недвижимость и отдых. В то же время Песков все пояснял высокими заработками супруги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда слова не нужны... просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас!!!! ♾️💖 С Днём Рождения, любимый!!! ✨✨✨ Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя пожалуйста!!! 🥰🥰🥰 #peskofamily #родной #любимый #муж #СДнёмРождения #happybirthday #счастьелюбиттишину