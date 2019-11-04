Пн, 4.11.2019
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Главу McDonald's уволили за романтические отношения с подчиненной

Стив Истербрук

ФОТО: EPA/Scanpix

Руководитель, президент и член правления McDonald's Стив Истербрук был уволен после того, как создал романтические отношения с подчиненной, что идет в противоречие с политикой компании, сообщает ВВС.

McDonald's указывает, что отношения не были навязаны, однако Истербрук "нарушил политику предприятия", и "показал плохое суждение".

Британский предприниматель разослал письмо работникам McDonald's, в котором признал отношения и указал, что ошибся.

"Принимая во внимание ценности предприятия, я согласился с правлением, что мне пришло время двигаться дальше", - написал он.

52-летний Истербрук начал работать в сети McDonald's в 1994 году как руководитель ресторана в Лондоне и постепенно поднимался по карьерной лестнице.

В 2011 году Истербрук покинул компанию и руководил предприятиями Pizza Express и Wagamama. В 2013 году он вернулся в McDonald's, став позднее региональным руководителем Великобритании и Северной Европы.

В 2015 году он был назначен руководителем McDonald's.

Правление McDonald's проголосовало за увольнение Истербрука в пятницу. Правила компании запрещают начальнику создавать романтические отношения с подчиненными.

Истербрука сменит в должности региональный президент McDonald's в США Крис Кемпшинский.

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