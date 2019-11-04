Главу McDonald's уволили за романтические отношения с подчиненной

Руководитель, президент и член правления McDonald's Стив Истербрук был уволен после того, как создал романтические отношения с подчиненной, что идет в противоречие с политикой компании, сообщает ВВС.
McDonald's указывает, что отношения не были навязаны, однако Истербрук "нарушил политику предприятия", и "показал плохое суждение".
Британский предприниматель разослал письмо работникам McDonald's, в котором признал отношения и указал, что ошибся.
"Принимая во внимание ценности предприятия, я согласился с правлением, что мне пришло время двигаться дальше", - написал он.
52-летний Истербрук начал работать в сети McDonald's в 1994 году как руководитель ресторана в Лондоне и постепенно поднимался по карьерной лестнице.
В 2011 году Истербрук покинул компанию и руководил предприятиями Pizza Express и Wagamama. В 2013 году он вернулся в McDonald's, став позднее региональным руководителем Великобритании и Северной Европы.
В 2015 году он был назначен руководителем McDonald's.
Правление McDonald's проголосовало за увольнение Истербрука в пятницу. Правила компании запрещают начальнику создавать романтические отношения с подчиненными.
Истербрука сменит в должности региональный президент McDonald's в США Крис Кемпшинский.