В США хэллоуинская вечеринка в снятом через Airbnb доме закончилась пятью убитыми

"Начиная с сегодняшнего дня мы запретили "дома для вечеринок" и усиливаем борьбу с неразрешенными вечеринками и насильственным отношением со стороны хозяев или арендаторов, что может привести к таким ужасным событиям как те, что мы пережили в Оринде", - заявил в твиттере в субботу основатель и руководитель предприятия Брайан Чески.

ФОТО: EPA/Scanpix

Стрельба произошла вечером в четверг в арендованном через Airbnb доме в богатом районе залива Сан-Франциско. Полиция указала, что мероприятие в честь Хэллоуина посетило примерно сто человек, несмотря на то, что арендатор указал, что пройдут семейные посиделки на 12 человек. В объявлении было отдельно указано, что вечеринки в доме проводить нельзя.

ФОТО: EPA/Scanpix

Чески указал, что сотрудники Airbnb в дальнейшем будут тщательнее рассматривать подозрительные резервации, кроме того, будет создана особая команда, которая поможет справиться арендодателям с нечестными арендаторами.