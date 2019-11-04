Сильный дождь вызвал обвал берега в Лабрагсе возле Юркалне

Размеры обрушения составляют около 13 метров в длину и 2-3 метра в глубину. Самоуправление установило предупреждающие знаки на месте обрушения, чтобы туристы и местные жители были информированы о возможном дальнейшем обвале крутого берега.

"Береговая эрозия в Юркалне является для нас повседневным явлением. В данном случае ей способствовал сильный дождь, в результате чего земля размокла, стала тяжелой и обвалилась со всеми растущими на ней деревьями. За последние три года море забрало 20 метров берега, в то же время есть пара мест, где море отступает ", - сказал Рекис.