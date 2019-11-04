Пн, 4.11.2019
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"Не менее 150 евро". Новые подробности "джентльменского клуба", где занимались сутенёрством

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Проституция в Латвии не запрещена, но нелегальна деятельность, которая связана с посредничеством в этой сфере. Полиция недавно задержала пять человек, которые предлагали услуги проституток состоятельным иностранцам - как на месте в клубе, так и в других местах по желанию клиентов. Об этом рассказывает программа Degpunktā.

Два гражданина Швеции и трое местных человек несколько дней назад попали в полицейский изолятор, поскольку задержанных подозревают в сутенерстве, что организовывали в стриптиз-баре в центре Риги, называя это "джентльменским клубом"

Глава третьего отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Арманд Лубартс отметил, что клиентов тщательно отбирали, чтобы среди них не было никого с полицейским удостоверением в кармане. 

Также в передаче отмечается, что предлагаемые проститутки были не "из дешёвых".

"Услуги проституток не стоили менее 150 евро", - рассказал Лубартс. 

"Туда не мог попасть любой с улицы, был строгий face-control, и клуб был ориентирован на иностранцев при деньгах", - добавил Лубартс. 

Никто из задержанных ранее не попадал в поле зрения полиции, что совсем необычно, так как почти в любой группировке обычно есть кто-то с криминальным прошлым.

Трёх задержанных - двух шведов и одного латвийца, которые являются владельцами клуба, суд решил арестовать. Два бармена ожидают суда, будучи на свободе. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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