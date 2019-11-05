Видео: Михаил Ширвиндт прогулялся по Риге и восхитился местными ресторанами

Михаил Александрович рассказал о том, что, по его мнению, удивительно и поразительно в Риге.

Начал свое утро Михаил в ресторане Buržujs на Berga Bazārs. Стараниями местного устричного сомелье Ренарса Пурмалиса Ширвиндт узнал, что средняя стоимость одной приготовленной улитки в хорошем месте в Риге составляет 3,50 - 4,50 евро.

Еще одна важная деталь - устрицы необходимо тщательно жевать, ни в коем случае не глотать!

После аристократического утра "устриц под шампанским" Михаил отправился в Музей янтаря, где узнал, что щепотка этой окаменевшей ископаемой смолы облагородит любую водку и превратит ее чуть ли не в исцеляющий напиток.

Не обошелся визит Михаила Александровича в Ригу без посещения святая святых Рижского бальзама - Riga Black Magic Bar - здесь, однако, Михаил не задержался, лишь коротко вспомнив байку о том, как глоток рижского бальзама спас в свое время Екатерину II.

Побывав на колокольне церкви Святого Петра, Ширвиндт узнал, что ему стоит непременно отправиться в ресторан Pētergailis, что он и сделал. Именно тут он узнал прекрасный вкус латвийского яблочного вина, которое не идет ни в какое сравнение с советским опытом виноделия из тухлых яблок.

В ресторане Pētergailis Михаил и его оператор отведали тартар мясной, тартар из селедки, говяжий суп и суп деревенский, заев их бараньей рулькой и щечками под соусом из красного вина.

"Только труп не пьет под суп", - заметил Ширвиндт, который, однозначно, остался сыт и доволен Ригой, куда всех срочно пригласил.

За два дня ролик посмотрели свыше 60 тысяч человек.

"Съедобное Несъедобное" - это цикл передач, "своеобразный гастрономический туризм". По мнению Михаила Александровича, у него получаются интересные и полезные для зрителей "виртуальные путешествия".