Латвийских солдат провожают на операцию в Афганистан

Пабрикс подчеркнул, что участие латвийских солдат в международных операциях является важным вкладом и в безопасность Латвии.

"Важно, что в вопросах безопасности мы едины со всеми странами альянса, включая те, которые находятся далеко от Латвии. Мы, страны НАТО, должны быть едины и готовы поддержать друг друга, реагируя на любые угрозы, независимо от того, с какой стороны они исходят", - подчеркнул Пабрикс.

Калниньш выразил удовлетворение высоким профессионализмом и многолетним опытом латвийских солдат в международных операциях.

По традиции во время торжественной церемонии солдаты получили от руководства оборонной отрасли латвийский флаг и буханку ржаного хлеба.

Латвийские солдаты в рамках операции Resolute Support размещены на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе, Кабуле и Баграме, где они занимают должности советников, офицеров штаба и инструкторов различного уровня, обучая и оказывая поддержку армии Афганистана.