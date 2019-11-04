Латвийских солдат провожают на операцию в Афганистан

Министр обороны Артис Пабрикс и командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш сегодня встретились с солдатами, которые в ближайшее время отправятся выполнять служебные обязанности в рамках учебной операции НАТО Resolute Support в Афганистане, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
Пабрикс подчеркнул, что участие латвийских солдат в международных операциях является важным вкладом и в безопасность Латвии.
"Важно, что в вопросах безопасности мы едины со всеми странами альянса, включая те, которые находятся далеко от Латвии. Мы, страны НАТО, должны быть едины и готовы поддержать друг друга, реагируя на любые угрозы, независимо от того, с какой стороны они исходят", - подчеркнул Пабрикс.
Калниньш выразил удовлетворение высоким профессионализмом и многолетним опытом латвийских солдат в международных операциях.
По традиции во время торжественной церемонии солдаты получили от руководства оборонной отрасли латвийский флаг и буханку ржаного хлеба.
Латвийские солдаты в рамках операции Resolute Support размещены на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе, Кабуле и Баграме, где они занимают должности советников, офицеров штаба и инструкторов различного уровня, обучая и оказывая поддержку армии Афганистана.
В настоящее время Латвия в различной степени также принимает участие в учебной миссии Европейского союза в Мали, контртеррористической операции в Ираке, стабилизационной операции под руководством ООН в Мали и военно-морской операции Европейского союза в Средиземном море.