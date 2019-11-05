СМИ сообщают о задержании Турцией сестры аль-Багдади

Властями Турции бала задержана старшая сестра лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади вместе с членами её семьи. Об этом сообщает Associated Press и британский Reuters ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.
DS EXCLUSIVE — Turkish security forces arrest Daesh terrorist ringleader al-Baghdadi's sister, her husband and daughter-in-law in Syriahttps://t.co/ZpxUeZPdJG pic.twitter.com/uAjDZhbaaa— DAILY SABAH (@DailySabah) November 4, 2019
Согласно информации агентств, 65-летняя Расмия Авад была задержана вечером в понедельник, 4 ноября, в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Собеседник агентства AP утверждает, что Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.
"Подобное является золотой жилой для разведки. То, что она знает, может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - заявил источник.
Собеседник агентства также рассказал, что вместе с Авад были её супруг, пятеро детей и невестка. Все совершеннолетних задержанных допросили, отмечает агентство.
Напомним, Абу-Бакр аль-Багдади являлся лидером ИГ с момента его основания. После его кончины группировку возглавил Абу Ибрагим аль-Хашеми.
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