Вт, 5.11.2019
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СМИ сообщают о задержании Турцией сестры аль-Багдади

ФОТО: Reuters/ScanPix

Властями Турции бала задержана старшая сестра лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади вместе с членами её семьи. Об  этом сообщает Associated Press и британский Reuters ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно информации агентств, 65-летняя Расмия Авад была задержана вечером в понедельник, 4 ноября, в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Собеседник агентства AP утверждает, что Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.

"Подобное является золотой жилой для разведки. То, что она знает, может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - заявил источник.

Собеседник агентства также рассказал, что вместе с Авад были её супруг, пятеро детей и невестка. Все совершеннолетних задержанных допросили, отмечает агентство.

Напомним, Абу-Бакр аль-Багдади являлся лидером ИГ с момента его основания. После его кончины группировку возглавил Абу Ибрагим аль-Хашеми.

Галерея: Место, где был убит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади

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